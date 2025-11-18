NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Cartel de Los Soles

Designar al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Internacional otorga al presidente Trump autoridad legal ejecutiva para ordenar acciones militares directas, asegura analista

noviembre 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El analista Guillermo Cueto aseguró en El Infortavio USA que esta clasificación representa "el nivel más alto" de amenaza para los Estados Unidos.

El anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional marca un punto de inflexión en la estrategia de Washington hacia Venezuela, elevando significativamente las posibilidades de una intervención militar en el país sudamericano.

Guillermo Cueto, oficial retirado de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense y especialista en contraterrorismo, señaló que esta clasificación representa "el nivel más alto" de amenaza y otorga al presidente Donald Trump la autoridad legal ejecutiva para ordenar acciones militares directas.

"Si fuese solamente narcotráfico, no tendría la capacidad o la autoridad ejecutiva como tiene ahora en este momento en que son catalogados como organización terrorista internacional", explicó Cueto.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado acusaciones que señalan al presidente venezolano Nicolás Maduro como líder de esta organización. Según el análisis de Cueto, esta designación significa que el régimen venezolano "está haciendo daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos" y representa "una amenaza", lo que justificaría legalmente ataques contra diferentes tipos de instalaciones.

El experto destacó que esta clasificación conecta al régimen venezolano con una red de organizaciones terroristas internacionales que incluye a Hezbollah, los Guardias Revolucionarios de Irán, las FARC, el ELN y diversos carteles de narcotráfico en México y Centroamérica, como el Tren de Aragua y las Maras Salvatruchas.

Cueto comparó la situación actual con operaciones previas de la administración Trump, recordando el bombardeo de instalaciones nucleares en Irán, donde el presidente estadounidense mantuvo incertidumbre pública mientras las operaciones militares ya estaban en marcha.

"Él pone a todo el mundo en expectativa", señaló, describiendo esta táctica como parte de la guerra psicológica.

La estrategia estadounidense no se limita a Venezuela. Trump declaró públicamente que le "encantaría destruir los laboratorios de cocaína en Colombia", mientras que el secretario de Guerra estadounidense confirmó que las fuerzas armadas están "listas para cuando nos den la orden".

Cueto enfatizó que se trata de "una operación continental, de todo el hemisferio, contra todos los carteles de las drogas".

Respecto a una posible negociación, Cueto considera que "la salida no es solamente de Maduro, sino la salida es de Maduro y de la cúpula" que lidera tanto la organización terrorista como las redes de narcotráfico vinculadas al régimen venezolano.

