Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

En una reciente entrevista en NTN24, Marcel Granier, periodista y presidente de Radio Caracas Televisión, expresó que ve con optimismo el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela.

Durante la entrevista, Granier destacó el papel relevante que la oposición venezolana juega, la cual considera que representa el 90% del país. Afirma que "tanto la oposición como el gobierno han solicitado la intervención del presidente Trump para salir de Maduro".

Granier subraya que es esencial recuperar la democracia, pero más importante aún es "crear las condiciones para que esto no se repita".

Asimismo, criticó profundamente el impacto negativo de las últimas décadas en Venezuela, mencionando la devastación causada por los “gobiernos incapaces que destruyeron el país”.

En cuanto a la inquietud de los venezolanos sobre aquellos que aún poseen influencia en el gobierno, Granier enfatizó que "Delcy Rodríguez está donde debe estar para poder depurar los cuerpos militares y policiales".

Respecto a la inversión extranjera, el periodista indicó que es esencial para la recuperación económica de Venezuela. “Necesitamos urgentemente inversión extranjera”, puntualizó.

Respecto a las elecciones y el rol del Partido Socialista Unido de Venezuela, Granier considera que el proceso electoral debe ser abierto a todos los legalmente constituidos, restaurando así la legalidad institucional en el país.

“Venezuela necesita un proceso constituyente realista. No se trata de una carta al niño Jesús de todas las cosas que necesitamos”, puntualizó.