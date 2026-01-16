María Corina Machado ofrecerá una rueda de prensa este viernes tras reunirse con el presidente Donald Trump

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, ofrecerá una rueda de prensa este viernes desde Washington, un día después de mantener reuniones con Donald Trump y congresistas estadounidenses.

Así lo informó este viernes la vocería de María Corina Machado con detalles del lugar y la hora de la rueda de prensa.

El encuentro de la ganadora del Nobel de la Paz tendrá lugar este viernes a las 11 de la mañana (hora local) en Washington.

“María Corina Machado ofrece rueda de prensa tras la reunión con el presidente Donald Trump”, dice el comunicado divulgado por la Vocería de Venezuela.

Este jueves tuvo lugar en Washington DC el encuentro de alto nivel entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, en la Casa Blanca.

A puerta cerrada, Trump y Machado dialogaron tras doce días de la operación militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura de la cabeza del régimen chavista, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

“Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, dijo la líder democrática tras la reunión.

Por la misma línea se pronunció la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que habló en rueda de prensa sobre el encuentro.

"El presidente esperaba con ansias esta reunión y él esperaba que fuera una discusión buena y positiva con la señora Machado, que es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos. El presidente espera hablar con ella sobre las realidades en terreno del país y lo que está sucediendo", dijo Leavitt.

VEA TAMBIÉN Se conoce primera foto de la entrega de la medalla del Nobel de Paz de María Corina Machado a Trump: lleva un mensaje especial o

Por su parte, Donald Trump calificó a Machado como "una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas".

"María me ha entregado su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", agregó.