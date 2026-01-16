NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
María Corina Machado

María Corina Machado ofrecerá una rueda de prensa este viernes tras reunirse con el presidente Donald Trump

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
La vocería de la líder democrática venezolana informó la hora y lugar en la que se llevará a cabo la rueda de prensa.

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, ofrecerá una rueda de prensa este viernes desde Washington, un día después de mantener reuniones con Donald Trump y congresistas estadounidenses.

Así lo informó este viernes la vocería de María Corina Machado con detalles del lugar y la hora de la rueda de prensa.

El encuentro de la ganadora del Nobel de la Paz tendrá lugar este viernes a las 11 de la mañana (hora local) en Washington.

o

“María Corina Machado ofrece rueda de prensa tras la reunión con el presidente Donald Trump”, dice el comunicado divulgado por la Vocería de Venezuela.

Este jueves tuvo lugar en Washington DC el encuentro de alto nivel entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, en la Casa Blanca.

A puerta cerrada, Trump y Machado dialogaron tras doce días de la operación militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura de la cabeza del régimen chavista, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela”, dijo la líder democrática tras la reunión.

Por la misma línea se pronunció la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que habló en rueda de prensa sobre el encuentro.

"El presidente esperaba con ansias esta reunión y él esperaba que fuera una discusión buena y positiva con la señora Machado, que es realmente una voz notable y valiente para muchos de los venezolanos. El presidente espera hablar con ella sobre las realidades en terreno del país y lo que está sucediendo", dijo Leavitt.

o

Por su parte, Donald Trump calificó a Machado como "una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas".

"María me ha entregado su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!", agregó.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Nobel de Paz

Donald Trump

Rueda de prensa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

20 años de una foto histórica: el día que María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente George W. Bush

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Política

Ver más
Delcy Rodriguez y Jorge Rodrígez - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Ahora el régimen de Venezuela en manos de los Rodríguez: Delcy jura como presidente (e.) ante una Asamblea Nacional ilegítima que dirige su hermano Jorge

Foto: EFE
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. confirmó a NTN24 que un equipo diplomático está en Caracas para "una evaluación inicial con vistas a una posible reanudación gradual de las operaciones"

Xiomara Castro, presidente de Honduras / FOTO: EFE
Honduras

“El gobierno de la presidente Castro no supo manejar sus relaciones diplomáticas y eso le ha pesado al pueblo hondureño”: Leda García Pagán, diputada del Partido Nacional de Honduras

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Barack Obama | Foto EFE
Barack Obama

Estos son los colombianos que Barack Obama incluyó entre sus favoritos de 2025

Piden la liberación de Roland Carreño - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Confirman la excarcelación de varios periodistas en Venezuela entre los que se encuentran Roland Carreño y Carlos Julio Rojas

Juramentación de Delcy Rodríguez como "presidente encargada" del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Es una pervertida, cínica, corrupta, una perversa siniestra": Gustavo Tovar, director de la Peste, sobre Delcy Rodríguez

Delcy Rodriguez y Jorge Rodrígez - Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Ahora el régimen de Venezuela en manos de los Rodríguez: Delcy jura como presidente (e.) ante una Asamblea Nacional ilegítima que dirige su hermano Jorge

Buque petrolero en Venezuela - Foto EFE
Petróleo en Venezuela

Magnate petrolero de otro país del continente propone ayudar a Estados Unidos con la reactivación petrolera de Venezuela

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago - Foto: EFE
Trinidad y Tobago

Primera ministra de Trinidad y Tobago dijo que el Caricom "no es un socio confiable" por respaldar el "narcogobierno" de Maduro

Los italianos excarcelados Alberto Trentini y Mario Burló. (EFE)
Presos políticos

Confirman que 24 personas incluido Alejandro González, exesposo de Rocío San Miguel, y los italianos Alberto Trentini y Mario Burló fueron excarceladas el lunes en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre