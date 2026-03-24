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Martes, 24 de marzo de 2026
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Presos políticos en Venezuela

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

marzo 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
María Alejandra Chuecos denunció en NTN24 las condiciones en las que está su esposo, preso político desde 2021.

María Alejandra Chuecos, esposa del preso político Orlando Laufer, detenido de manera arbitraria en noviembre del 2021, denunció en NTN24 la situación que vive su ser querido a causa de la represión del régimen de Venezuela.

"No sé nada (de él), han pasado 2 semanas. Me llamaron justamente ayer para decirme que teníamos visita el sábado para llevarle sus medicinas, agua y poca alimentación. Eso me tiene extremadamente preocupada, ya que él necesita un control. Ese no es un sitio óptimo para ninguna persona enferma, mucho menos para personas que tienen patologías como mi esposo", dijo Chuecos.

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Laufer, de 70 años, tiene un tumor cerebral, contó su esposa. "En cualquier momento, si no es controlado ese tumor, le puede dar un aneurisma, un dolor de cabeza fuerte puede traer graves consecuencias. Tiene que llevar un seguimiento. Ahí no existe atención médica, no hay atención médica, no es un centro óptimo para personas enfermas. Ahí corre grave peligro. Estoy sumamente preocupada. No he hablado con él, no sé si realmente está ahí", expuso.

"Solamente me hicieron una llamada comunicándome que le llevara sus medicinas y algunas cosas personales. Eso es todo lo que sé. Me he dirigido al Ministerio de Penitenciaría a para ver si puede haber un traslado. No me dicen nada, me dicen que tienen que esperar, que me van a avisar, y a estas alturas todavía no tengo ninguna información", denunció Laufer.

Chuecos considera que la situación en Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro "no ha cambiado". "Todo sigue igual, o peor" con Delcy Rodríguez a cargo del régimen de Venezuela.

"No sé qué otra cosa hacer, no sé a dónde acudir. Yo estoy pidiendo ayuda porque ese no es un centro donde él pueda tener sus condiciones óptimas. Eso es una muerte inminente para él", dijo la esposa de la víctima del régimen de Venezuela.

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