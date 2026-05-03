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Domingo, 03 de mayo de 2026
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Shakira

Así sonó ‘Antología’, ‘Hips Don't Lie’ y otros éxitos de Shakira en el multitudinario concierto que ofreció en Copacabana

mayo 3, 2026
Por: Miguel Pedreros-Agencia France Presse - AFP
La cantante colombiana Shakira se presenta durante un concierto este sábado, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro-Foto: EFE
La cantante colombiana Shakira se presenta durante un concierto este sábado, en la playa de Copacabana en Río de Janeiro-Foto: EFE
Shakira aprovechó la ocasión para invitar al escenario a distintas leyendas de la música Brasil.

La icónica playa de Copacabana en Río de Janeiro fue el escenario donde miles de asistentes presenciaron un emotivo concierto de la estrella del pop latino Shakira, quien deleitó a su fanaticada al cantar durante dos horas varios de sus más grandes éxitos.

‘La loba’ salió al escenario pasadas las 23 horas, con más de una hora de retraso, lo que provocó algunas críticas en internet por su demora, pero tan pronto inició a cantar la energía de su baile contagió a los asistentes.

“Todo el mundo en Río con Shakira: 2 millones de personas. La Loba hizo historia en Río”: comentó el alcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, a través de su cuenta de X, quien citó la fuente de Riotur para informar el dato.

La cantante colombiana expresó su amor hacia Brasil con unas emotivas palabras que dijo con una pronunciación perfecta en portugués:

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"Es mágico pensar que estamos aquí, millones de almas juntas, listas para cantar, bailar, emocionarnos y recordarle al mundo lo que realmente importa", dijo la artista.

El repertorio de canciones estuvo encabezado por los clásicos ‘Antología’, ‘Hips don't lie’, ‘La bicicleta’, ‘La tortura’ y ‘Estoy aquí’ con los que el público coreó al unísono.

Durante el espectáculo, Shakira aprovechó la ocasión para invitar al escenario a distintas leyendas de la música Brasil como los hermanos Caetano Veloso y Maria Bethania, además de cantar y bailó junto a la estrella del pop brasileña Anitta.

Este concierto podría considerarse uno de los más grandes hitos de la artista: llenar Copacabana es todo un reto logístico que se suma a los ya icónicos espectáculos que presentó Madonna en 2024, con 1,6 millones de personas, y Lady Gaga en 2025, en el que logró reunir a 2,1 millones, según datos oficiales.

Brasil es uno de los mercados más importantes para Shakira desde sus inicios. Desde 1996, la barranquillera ha ofrecido una serie de espectáculos con los que sigue enamorando a su público y atrae a miles de turistas de distintas partes de América.

"Ama mucho a Brasil y ese amor que ella tiene por nosotros, lo tenemos nosotros por ella", dijo Graciele Vaz, de 43 años, en una entrevista con AFP.

 

El impacto cultural que tiene la colombiana en Río se hizo sentir por estos días, pues fueron visibles varios carteles en los que se leía: ‘Lobacabana’. Además, de que los vendedores abarrotaron la arena ofreciendo toda clase de artículos inspirados en la cantante.

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Las autoridades de Río de Janeiro estiman que el evento inyectaría más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) en la economía local durante estos días de fiesta, según informó AFP.

 

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