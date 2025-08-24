NTN24
Domingo, 24 de agosto de 2025
Domingo, 24 de agosto de 2025
Nicolás Maduro

Antonio Ledezma aseguró que Nicolás Maduro ya superó a Pablo Escobar y el ‘Chapo’ Guzmán: “representa una amenaza para el hemisferio”

agosto 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro | Foto: EFE
El coordinador internacional del Comando con Venezuela continuó diciendo que el Cartel de los Soles “tiene como despacho el Palacio de Miraflores” y que por eso “las instituciones están penetradas”.

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se encuentra en la mira de todo el mundo luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara una recompensa por su captura.

La cifra por la captura de Maduro que ofrece el gobierno de Estados Unidos es de 50 millones de dólares.

Entre los motivos por los que el gobierno norteamericano ofrece una recompensa por Maduro está su presunta vinculación con el Cartel de los Soles, del que se le acusa de ser el cabecilla.

Ante estos señalamientos, el exalcalde metropolitano de Caracas y coordinador internacional del Comando con Venezuela, afirmó que Maduro superó a los reconocidos narcotraficantes Pablo Escobar y Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

En entrevista con el medio español ESRadio, Ledezma fue consultado sobre la recompensa ofrecida por el líder del chavismo y el despliegue militar en el Mar Caribe.

El exalcalde de Caracas precisó que no representa una sorpresa la recompensa por la captura de Maduro por temas relacionados con el narcotráfico, ya que es un tema “que se viene denunciado desde hace mucho tiempo”.

o

Ledezma señaló que desde el 2018, el Cartel de los Soles ha sido denunciado y que él ha expuesto que si la Administración de Control de Drogas (DEA) hace una redada en Venezuela, específicamente en Miraflores “se traía a preso a la mitad del gabinete”.

“Por eso se denomina el Cartel de los Soles, porque lo que no hizo Pablo Escobar en Colombia, que fue instalarse en el poder, ni lo que hizo el ‘Chapo’ Guzmán en México, lo ha hecho Maduro”, puntualizó.

El coordinador internacional del Comando con Venezuela continuó diciendo que el Cartel de los Soles “tiene como despacho el Palacio de Miraflores” y que por eso “las instituciones están penetradas”.

Y añadió que el régimen venezolano ha sido fundamental en el auge del narcotráfico en la región porque buena parte de la cocaína “pasa por Venezuela porque manejan el control aéreo, los radares y los puntos de control, y eso es lo que representa una amenaza, no solo para Estados Unidos, sino también para el hemisferio”.

El opositor venezolano comentó además que el régimen estaría en un conflicto interno por los significativos cambios que ha hecho Maduro.

“Maduro ha pulverizado el Estado de derecho y en este momento hay una cacería de brujas contra sus propios ministros y diputados, porque ya no confía en nadie, porque están abandonando el barco”, aseveró, Ledezma.

Esto porque considera que “no es lo mismo que estar al lado de un presidente de izquierda que estar al lado de un narcotraficante”.

Además de que el mundo está evidenciando su estado de desesperación y como Maduro está respirando por la herida, porque “califica de traidores a quienes simplemente ya se están haciendo a un lado porque no quieren aparecer comprometidos con un narcotraficante”.

“Y así como está siendo abandonado por líderes que se llamaban socialistas revolucionarios. Lo mismo está ocurriendo en las fuerzas armadas nacionales”.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Antonio Ledezma

Pablo Escobar

Joaquín El Chapo Guzmán

Narcotráfico

Cartel de Los Soles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Basta con ver los videos de los terroristas de Hamás robando la ayuda humanitaria para vender los alimentos": profesor de política global sobre declaración de la ONU de "hambruna" en Gaza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito para rendir homenaje a Miguel Uribe Turbay - Foto: AFP
Álvaro Uribe

Álvaro Uribe acudió al parque El Golfito, lugar del atentado contra Miguel Uribe, para rendir un homenaje al fallecido senador

Foto de referencia: AFP
Atentado

“Lo que logró el proceso de paz y la ‘paz total’ fue que aumentaran los grupos armados ilegales”: Gustavo Niño, exviceministro de Defensa

Franja de Gaza (AFP)
Gaza

ONU declaró el "estado de hambruna" en Gaza luego de que expertos advirtieran que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica"

Claudia Piñeiro | Foto: EFE
Escritores

“La realidad es que eso de dejar todo para ponerse a escribir no es tan fácil”: Claudia Piñeiro, escritora argentina

Luto en Cali tras atentado del jueves (EFE)
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Más de Actualidad

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel / Habitantes de Gaza en medio de la guerra entre Hamás e Israel - Fotos de referencia: EFE
ONU

Consejo de Seguridad de la ONU celebra reunión de urgencia sobre plan de Israel para tomar Gaza

Tanques en Tailandia (AFP)
Tailandia

Enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan decenas de muertos; el presidente Trump intercedió

Franja de Gaza - Foto AFP
Franja de Gaza

Ministerio de Defensa israelí aprobó plan para tomar Ciudad de Gaza y movilizó 60.000 reservistas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
El delantero colombiano Radamel Falcao García sostiene el trofeo de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. (AFP)
Radamel Falcao García

Falcao García tuvo masivo homenaje con sabor a despedida de una brillante carrera en amistoso entre el Porto y el Atlético de Madrid

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel / Habitantes de Gaza en medio de la guerra entre Hamás e Israel - Fotos de referencia: EFE
ONU

Consejo de Seguridad de la ONU celebra reunión de urgencia sobre plan de Israel para tomar Gaza

Universo - Foto de referencia: Canva
Universo

Científicos advierten que el universo no es infinito y revelan la fecha de su "muerte"

Tanques en Tailandia (AFP)
Tailandia

Enfrentamientos entre Tailandia y Camboya dejan decenas de muertos; el presidente Trump intercedió

Franja de Gaza - Foto AFP
Franja de Gaza

Ministerio de Defensa israelí aprobó plan para tomar Ciudad de Gaza y movilizó 60.000 reservistas

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. - Fotos: EFE
Tensión

Crece tensión entre Rusia y Estados Unidos: ¿estamos ante una nueva carrera armamentística?

Neymar da Silva Santos Júnior, futbolista brasileño - Foto: EFE
Neymar

Ante todo, buen padre: graban a Neymar pidiendo silencio a sus fanáticos mientras su hija duerme

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano