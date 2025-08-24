Antonio Ledezma aseguró que Nicolás Maduro ya superó a Pablo Escobar y el ‘Chapo’ Guzmán: “representa una amenaza para el hemisferio”

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se encuentra en la mira de todo el mundo luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara una recompensa por su captura.

La cifra por la captura de Maduro que ofrece el gobierno de Estados Unidos es de 50 millones de dólares.

Entre los motivos por los que el gobierno norteamericano ofrece una recompensa por Maduro está su presunta vinculación con el Cartel de los Soles, del que se le acusa de ser el cabecilla.

Ante estos señalamientos, el exalcalde metropolitano de Caracas y coordinador internacional del Comando con Venezuela, afirmó que Maduro superó a los reconocidos narcotraficantes Pablo Escobar y Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

En entrevista con el medio español ESRadio, Ledezma fue consultado sobre la recompensa ofrecida por el líder del chavismo y el despliegue militar en el Mar Caribe.

El exalcalde de Caracas precisó que no representa una sorpresa la recompensa por la captura de Maduro por temas relacionados con el narcotráfico, ya que es un tema “que se viene denunciado desde hace mucho tiempo”.

Ledezma señaló que desde el 2018, el Cartel de los Soles ha sido denunciado y que él ha expuesto que si la Administración de Control de Drogas (DEA) hace una redada en Venezuela, específicamente en Miraflores “se traía a preso a la mitad del gabinete”.

“Por eso se denomina el Cartel de los Soles, porque lo que no hizo Pablo Escobar en Colombia, que fue instalarse en el poder, ni lo que hizo el ‘Chapo’ Guzmán en México, lo ha hecho Maduro”, puntualizó.

El coordinador internacional del Comando con Venezuela continuó diciendo que el Cartel de los Soles “tiene como despacho el Palacio de Miraflores” y que por eso “las instituciones están penetradas”.

Y añadió que el régimen venezolano ha sido fundamental en el auge del narcotráfico en la región porque buena parte de la cocaína “pasa por Venezuela porque manejan el control aéreo, los radares y los puntos de control, y eso es lo que representa una amenaza, no solo para Estados Unidos, sino también para el hemisferio”.

El opositor venezolano comentó además que el régimen estaría en un conflicto interno por los significativos cambios que ha hecho Maduro.

“Maduro ha pulverizado el Estado de derecho y en este momento hay una cacería de brujas contra sus propios ministros y diputados, porque ya no confía en nadie, porque están abandonando el barco”, aseveró, Ledezma.

Esto porque considera que “no es lo mismo que estar al lado de un presidente de izquierda que estar al lado de un narcotraficante”.

Además de que el mundo está evidenciando su estado de desesperación y como Maduro está respirando por la herida, porque “califica de traidores a quienes simplemente ya se están haciendo a un lado porque no quieren aparecer comprometidos con un narcotraficante”.

“Y así como está siendo abandonado por líderes que se llamaban socialistas revolucionarios. Lo mismo está ocurriendo en las fuerzas armadas nacionales”.