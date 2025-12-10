"Se lo merecen todas las personas que han sufrido de un régimen que no respeta la democracia": Daniel Noboa sobre Nobel de Paz a María Corina Machado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofreció declaraciones exclusivas desde Oslo tras participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder democrática venezolana María Corina Machado.

El mandatario ecuatoriano se mostró emocionado por el reconocimiento internacional y expresó su satisfacción por el reencuentro de Machado con su familia.

"Primero, espero que esté bien, que esté tranquila, que esté contenta con su familia, ella se va a reencontrar con su familia después de muchísimo tiempo, y pues, me alegro por ella, me alegro por todos los venezolanos", declaró Noboa en conversación con NTN24.

El presidente ecuatoriano añadió: "Me alegro por Sudamérica, que tanto necesita libertad, necesita, pues, democracias que funcionen, realmente".

Al ser consultado sobre su balance de la ceremonia, el presidente Noboa destacó el componente emotivo del evento y reafirmó su compromiso con los valores democráticos. "Algo muy emotivo, nosotros hemos venido acá a cumplir con lo que nos dice nuestro corazón, que es apoyar todas las buenas causas, y apoyar la democracia en nuestra región", señaló el mandatario ecuatoriano.

Noboa manifestó su satisfacción por el reconocimiento a Machado, subrayando que el galardón representa no solo un honor para la líder venezolana, sino para todos quienes han enfrentado restricciones a las libertades fundamentales.

"Muy contento por el premio Nobel de paz a María Corina, y también muy contento de que va a poder ver a su familia después de algún tiempo, de que va a poder estar acá con un premio que se lo merece ella", expresó.

"Se lo merecen todas las personas que han sufrido de un régimen venezolano que no respeta la democracia, no respeta la libertad ni la dignidad humana", afirmó Noboa.

La ceremonia contó con la presencia de varios mandatarios latinoamericanos que demostraron su respaldo a la causa democrática venezolana.

Además del presidente Noboa, asistieron José Raúl Mulino de Panamá, Javier Milei de Argentina y Santiago Pérez de Paraguay, conformando una representación significativa de líderes regionales.