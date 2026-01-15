NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Estados Unidos anunció la construcción de un reactor nuclear en la Luna

enero 15, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Misión Apolo | Foto AFP
El país aseguró que será “uno de los mayores logros técnicos en la historia de la energía nuclear y la exploración espacial”.

Los planes de expansión para la NASA no tienen límites, ni fronteras, según la agencia espacial llevan varios años trabajando en el desarrollo de un reactor nuclear para abastecer energía a una o varias bases lunares previstas.

Un trabajo en conjunto con el Departamento de Energía y la NASA hicieron oficial la construcción del reactor nuclear de fisión en la superficie lunar antes de 2030, así lo confirmaron a través de un comunicado emitido por las organizaciones.

El proyecto quedó aprobado bajo la firma de un Memorándum de Entendimiento (MOU), el pasado 13 de enero de este año, tras el plan de la Casa Blanca llamado “America First Space Policy”.

“Como parte de la Política Espacial Nacional del presidente Trump, Estados Unidos se compromete a regresar la Luna, construir la infraestructura necesaria para una residencia permanente y hacer las inversiones necesarias para el siguiente gran paso hacia Marte y más allá”, comento Jared Isaacman, administrador de la NASA.

El objetivo que enmarcará este proyecto será un reactor de 100 kilovatios en el polo sur de la Luna.

Además, Isaacman también hizo énfasis en que “para lograr ese futuro, debemos aprovechar la energía nuclear”, de igual manera, “este acuerdo permite una colaboración más estrecha entre la NASA y el Departamento de Energía para proporcionar las capacidades necesarias y marcar el comienzo de una nueva edad de oro de la exploración y el descubrimiento espacial”, concluyó.

La intención que tendrá este innovador proyecto tendrá la intención de crear 40 kilovatios eléctricos continuos (40 kWe) en un periodo de 10 años, todo esto a través del reactor.

Esto respondiendo a una carencia en la noche lunar, que dura aproximadamente 14 días terrestres con temperaturas que pueden descender por debajo alrededor de los 180 grados centígrados, es por ello que la energía solar no es algo con lo que se pueda contar continuamente.

Por su parte, Chris Wright, secretario de Energía de EE.UU. destacó el proyecto y explicó que la “historia demuestra cuando la ciencia y la innovación estadunidenses se unen, desde el Proyecto Manhattan hasta la misión Apolo, nuestra nación lidera al mundo para alcanzar nuevas fronteras que algunas veces se consideraron imposibles”.

