Viernes, 09 de enero de 2026
Estados Unidos y Venezuela

Se conoce fecha estimada y lugar de reunión de María Corina Machado con Donald Trump, que volvió a cuestionar decisión del Comité Noruego del Nobel

enero 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
En entrevista con Fox News, el presidente estadounidense reveló que se reunirá con la líder venezolana de la democracia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló en entrevista con la cadena Fox News que se reunirá próximamente con la líder venezolana de la democracia, María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz 2025.

El periodista le preguntó a Trump acerca de Machado y este respondió que ella "es una persona muy agradable". También fue cuestionado sobre si tiene planes de reunirse con ella luego de que la propia Machado no solo le dedicara su Nobel de la Paz, sino que anunciara que quería dárselo a Trump por "liberar el país".

"Tengo entendido que vendrá la semana que viene (a Washington), y estoy deseando saludarla. He oído que quiere hacerlo. Sería un gran honor. Yo puse fin a ocho guerras, ocho y cuarto, porque Tailandia y Camboya volvieron a enfrentarse. Si quieres, puedo mostrarte la lista. Tú publícala. Es una lista impresionante", aseguró Trump.

El mandatario volvió a cuestionar la decisión del Comité Noruego del Nobel de entregarle el premio a Machado, teniendo en cuenta que, según reiteró, "detuvo ocho guerras".

"Creo que ha sido una gran vergüenza para Noruega. Ahora bien, no sé qué tiene que ver Noruega con eso, pero ahí es donde se encuentra el Comité, hay mucha gente noruega. Ha sido una gran vergüenza para el país de Noruega, tengan o no algo que ver con ello. Creo que sí. Dicen que no. Pero cuando se detienen ocho guerras, en teoría, se debería obtener uno por cada guerra, porque algunas de estas guerras duraron 30 años", continuó el republicano.

Cuando Machado fue anunciada para ganar el Nobel, Trump mostró su inconformidad con el hecho de no haber sido él el merecedor, pero resaltó el trabajo de la líder venezolana e incluso contó que tuvo una conversación con ella, quien, aseguró, le dijo que también lo merecía.

"India y Pakistán estaban listos para una gran guerra y estos son dos países nucleares. Derribaron ocho aviones, estaban realmente en ello, y yo lo detuve", reiteró Trump.

La reunión entre Machado y Trump se daría más de una semana después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en un operativo militar dentro de territorio venezolano junto a su esposa, Cilia Flores.

Estados Unidos acusó a Maduro de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra el país norteamericano, pero Maduro se declaró "no culpable".

Se espera que Maduro enfrente una nueva audiencia el 17 de marzo, mientras que el Gobierno estadounidense trabaja en implementar un plan para "administrar Venezuela", anunciado por el presidente Trump y detallado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Aunque la administración Trump ha reconocido abiertamente a Edmundo González y a Machado como líderes legítimos de Venezuela —a González como presidente electo— consideran que ambos aún no están listos para gobernar el país, luego de haber permanecido ocultos del régimen de Maduro por un largo tiempo.

