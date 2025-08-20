NTN24
Armando Benedetti

"Aquí no hay ningún acuerdo militar": ministro del Interior de Colombia sobre zona binacional con Venezuela en medio de despliegue de fuerzas de Estados Unidos

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia - Foto: EFE
Benedetti se pronunció en momentos en los que Estados Unidos realiza un despliegue militar en mar Caribe para enfrentar organizaciones vinculadas al narcotráfico de Latinoamérica.

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, se pronunció este miércoles sobre versiones que han surgido luego de Nicolás Maduro, a mediados de julio pasado, anunciara el establecimiento de una zona binacional entre ambos países.

Benedetti se pronunció en momentos en los que Estados Unidos realiza un despliegue militar en el mar Caribe para enfrentar organizaciones vinculadas al narcotráfico de Latinoamérica.

“Aquí no hay ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar. No hay absolutamente rastro de que eso sucede”, aseveró Benedetti en declaraciones a la prensa.

Afirmó que, a su modo de ver, “salieron personas a decir que era que se estaba entregado territorio”, lo que desmintió.

“Se estaba hablando de una cooperación militar o algo más que era para enfrentar una supuesta invasión que pudiera hacer Estados Unidos al territorio venezolano. Ninguna de las tres tesis, ninguna de las tres situaciones”, mencionó.

Maduro, cabe recordar, anunció a mediados de julio pasado que Venezuela firmó con Colombia un acuerdo para “crear la primera zona binacional”. “Por Venezuela en la primera zona estará el estado Táchira y el estado Zulia”, indicó.

“Sería con el Norte de Santander, el Cesar y la Guajira”, puntualizó Maduro sobre los departamentos colombianos que estarían incluidos en la zona.

La cabeza del régimen venezolano aseveró que la idea es que “toda esa inmensa zona” sea una “zona binacional de paz, integración comercial, inversiones, desarrollo industrial agrícola y sustitución de cultivos”.

El entonces jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, y la ministra de Comercio, Diana Morales, estuvieron en Caracas por esa época para la firma de un memorando que implica alianzas en materia de comercio, pero se espera un pronunciamiento del Gobierno sobre el anuncio hecho por Maduro.

En los últimos días ha aumentado la presión de los Estados Unidos en aguas del sur del Mar Caribe contra los carteles de la droga latinoamericanos que han sido designados como agrupaciones terroristas, entre ellos el Cartel de los Soles, cuya jefatura ha sido atribuida a la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.

El despliegue militar en aguas del Caribe fue confirmado la semana pasada a NTN24 por el propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien resaltó que estas organizaciones criminales son “una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”. “Son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno”, dijo.

En ese sentido, este martes 19 de agosto, trascendió, según fuentes consultadas por Reuters, que tres destructores estadounidenses con misiles guiados estarán cerca del límite del mar de Venezuela en las próximas horas, como parte de un esfuerzo para abordar las amenazas de los carteles de la droga.

