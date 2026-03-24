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Martes, 24 de marzo de 2026
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DEA

Armas por uranio: revelan los vínculos criminales entre Nicolás Maduro y el ayatolá Alí Jamenei, el caído tirano del régimen de Irán

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El programa La Noche detalla un informe de la DEA que evidencia la operación criminal entre Maduro y el régimen extremista de Irán. El grupo criminal ELN participa en el entramado.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha revelado una extensa red criminal que vincula al capturado dictador venezolano Nicolás Maduro con el fallecido líder del régimen iraní, el ayatolá Ali Jamenei, según información divulgada por el portal digital Infobae basada en un dossier reservado de 3.000 documentos.

Según el análisis de la DEA, la alianza criminal consistía en un intercambio donde Venezuela proporcionaba uranio para el programa nuclear iraní, mientras Irán suministraba armamento militar, incluyendo misiles y drones, al régimen de Maduro. Esta cooperación permitía a ambas naciones evadir las sanciones internacionales establecidas por la comunidad internacional.

La DEA documentó que "Venezuela también funciona como un centro crítico para organizaciones terroristas como Hezbolá y Hamás, facilitando el lavado de dinero, el tráfico de drogas y armas, la emisión fraudulenta de pasaportes y la movilidad operativa en toda la región". Lo que confirma que el territorio venezolano albergaba células terroristas que operaban bajo la protección del régimen de Maduro.

Esta red criminal involucraba además conexiones con las FARC, el ELN y carteles mexicanos en las fronteras con Colombia y Ecuador.

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Entretanto, el régimen venezolano facilitaba a las organizaciones terroristas iraníes acceso a un entramado financiero opaco mediante su alianza con China, permitiendo operaciones de lavado de dinero y tráfico de armas, municiones y equipamiento militar.

Según fuentes de inteligencia, terroristas del ELN, bajo coordinación y conocimiento del régimen venezolano, estarían a cargo de la explotación de uranio en los estados Bolívar y Amazonas.

Asimismo, el ELN desplazaba a bandas criminales locales conocidas como "pranes" para tomar además el control de las minas de oro.

Américo de Grazia, exintegrante de la Comisión Especial del Arco Minero del Orinoco y recientemente excarcelado tras 13 meses de detención, denunció en La Noche de NTN24 que las operaciones mineras ilegales continúan activas en el sur del país bajo control de grupos armados irregulares.

El exprisionero político alertó sobre la presencia permanente de organizaciones criminales en una zona estratégica de más de 111.000 kilómetros cuadrados.

"Lo que pasa en el Arco Minero al sur del Orinoco no ha dejado de pasar ni un solo día", afirmó.

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Señaló que narcoguerrillas, fundamentalmente del ELN y disidencias de las FARC, custodian la zona y han convertido el territorio en un santuario donde cobran alícuotas y entregan parte de los recursos al régimen.

De Grazia explicó que estos recursos no ingresan al Fisco Nacional y advirtió que la situación podría mantenerse incluso con las nuevas leyes de hidrocarburos y minería en proceso de aprobación.

"El Banco Central de Venezuela sigue en manos de ellos, sigue siendo un brazo, un instrumento operativo prácticamente del régimen", declaró.

Por su parte, el coronel en retiro Guillermo Beltrán, excomandante de la Fuerza Aérea de Venezuela, reveló detalles sobre el intercambio de uranio entre el régimen venezolano e Irán, el cual habría iniciado en 2005.

Según el testimonio de Beltrán, el jefe del régimen justificó la operación mediante la creación de una supuesta fábrica de tractores en Ciudad Bolívar, ubicada aproximadamente a 200 kilómetros de las minas de Luepa, en la tierra de Roraima.

"Se inventaron la supuesta fabricación de tractores en la zona de Ciudad Bolívar", explicó el coronel, añadiendo que "era mentira, no había ninguna fábrica de tractores".

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