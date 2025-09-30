NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Asamblea Nacional de Venezuela

Asamblea chavista discutirá Ley de cooperación con Rusia en medio de tensiones de defensa

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Sede de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Sede de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: EFE
Este lunes Nicolás Maduro alistó un decreto para declarar un estado de excepción que le da poderes especiales en caso de que Estados Unidos ataque al país.

En medio de las crecientes tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump, debido al despliegue de buques de guerra en el Caribe para combatir el narcotráfico, este martes la Asamblea Nacional chavista debatirá un Proyecto de Ley de cooperación estratégica con su aliada Rusia.

o

De acuerdo con la propuesta del orden del día, la propuesta legislativa se llama Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia.

Este lunes Nicolás Maduro alistó un decreto para declarar un estado de excepción que le da poderes especiales en caso de que Estados Unidos ataque al país, tras la movilización de sus tropas en aguas cercanas a Venezuela.

"Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior (...) y proteger a nuestro pueblo", dijo Maduro durante su programa de televisión.

o

Las consultas son para evaluar "los alcances" de este decreto en caso de que Venezuela sea "agredida por el imperio estadounidense", añadió el mandatario que presentó la semana pasada el decreto como una propuesta.

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la "restricción temporal" de derechos constitucionales.

Temas relacionados:

Asamblea Nacional de Venezuela

Chavismo

Rusia

Proyecto de ley

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro | Foto: AFP
Nicolás Maduro

Expertos consideran que el régimen de Nicolás Maduro se está quedando solo, sin apoyo internacional

Régimen de Maduro

No duermen: Maduro y Cabello se dividen "patrullaje" la madrugada de este jueves, armados y vestidos de combate

Accidente en el Aeropuerto de Maiquetía - Fotos: EFE/Captura de video
Aeropuerto de Maiquetía

Reportan grave accidente de aeronave en el aeropuerto de Maiquetía que sirve a Caracas: las operaciones aéreas fueron suspendidas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Max Verstappen | Foto: EFE
Max Verstappen

Max Verstappen no descartó correr en un futuro con Ferrari y esta sería la condición que pondría para llegar a la escudería italiana

Velocista estadounidense, Erriyon Knighton | Foto: AFP
Atletismo

Promesa del atletismo en Estados Unidos fue sancionado por cuatro años por caso de dopaje

Lamine Yamal y Hansi Flick | Foto: EFE
Lamine Yamal

¿Problemas en el vestuario? Lamine Yamal respondió a las palabras de Hansi Flick sobre los egos y su efecto en el equipo: “no creo que tenga nada que ver”

Foto de Lionel Messi (AFP)
Vinotinto

¿Se complica el sueño mundialista? Selección venezolana cayó ante Argentina y le queda una sola carta para cumplir el anhelo

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Nicolás Maduro

Expertos consideran que el régimen de Nicolás Maduro se está quedando solo, sin apoyo internacional

Aumenta la obesidad infantil - Foto referencia: Canva
UNICEF

Los índices de obesidad en los niños superan los de desnutrición, según Unicef

Régimen de Maduro

No duermen: Maduro y Cabello se dividen "patrullaje" la madrugada de este jueves, armados y vestidos de combate

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda