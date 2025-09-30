Asamblea chavista discutirá Ley de cooperación con Rusia en medio de tensiones de defensa

En medio de las crecientes tensiones entre el régimen de Nicolás Maduro y la administración de Donald Trump, debido al despliegue de buques de guerra en el Caribe para combatir el narcotráfico, este martes la Asamblea Nacional chavista debatirá un Proyecto de Ley de cooperación estratégica con su aliada Rusia.

De acuerdo con la propuesta del orden del día, la propuesta legislativa se llama Proyecto de Ley Aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Federación de Rusia.

Este lunes Nicolás Maduro alistó un decreto para declarar un estado de excepción que le da poderes especiales en caso de que Estados Unidos ataque al país, tras la movilización de sus tropas en aguas cercanas a Venezuela.

"Ya hoy arrancó el proceso de consulta del decreto constitucional de estado de excepción para decretar un estado de conmoción exterior (...) y proteger a nuestro pueblo", dijo Maduro durante su programa de televisión.

Las consultas son para evaluar "los alcances" de este decreto en caso de que Venezuela sea "agredida por el imperio estadounidense", añadió el mandatario que presentó la semana pasada el decreto como una propuesta.

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la "restricción temporal" de derechos constitucionales.