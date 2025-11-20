NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Dua Lipa

Así fue la reacción de Dua Lipa (quien asistió al Maracaná) a la victoria del Fluminense sobre el Flamengo

noviembre 20, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Dua Lipa en el estadio Maracaná de Brasil / FOTO: Captura de video
Es el segundo partido al que asiste la artista británica durante su gira por Latinoamérica, pues también estuvo en La Bombonera para el clásico Boca Juniors vs. River Plate.

En el Maracaná, el Fluminense derrotó 2-1 al Flamengo, con dos tantos en la primera mitad del argentino Luciano Acosta y del colombiano Kevin Serna, aprovechando un grave error defensivo rojinegro.

Jorginho, de penalti, redujo en el tramo final para un Flamengo que echó en falta al uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien apenas regresó este miércoles a Rio tras haber jugado en la víspera con su selección en los Estados Unidos.

"Sabíamos que sería un partido muy difícil, ellos tienen grandes jugadores, desequilibrantes, teníamos que estar concentrados todo el tiempo, pero se pudo hacer un partido impecable en la parte defensiva y nos vamos felices con el resultado", declaró Kevin Serna tras el partido, en el que hizo su sexto gol en el torneo.

"Sabíamos que teníamos una oportunidad muy grande para aumentar la ventaja en el liderato. Lamentablemente, no lo conseguimos. Asumo mi error en el segundo gol. Lo importante es que cuando un jugador se equivoca, todos van adelante para intentar resolver el error", explicó el guardameta argentino del Flamengo, Agustín Rossi, sobre el segundo tanto tricolor.

Con la derrota, el Flamengo reduce a dos puntos la distancia en el liderato sobre el Palmeiras, segundo, mientras que el Fluminense sube a la sexta plaza y está a una victoria de certificar su clasificación para la Copa Libertadores 2026.

Dua Lipa, una asistente de lujo

La artista británica Dua Lipa está de gira en Suramérica con su ‘The Optimism Tour’ y después de deleitar a sus fanáticos en Argentina y Chile, aterrizó en Brasil y aprovechó su estadía para ir al Maracaná y presenciar el juego entre Fluminense y Flamengo.

Su presencia no pasó desapercibida entre el público que la reconoció y no solo la saludó, sino que la filmaron reaccionando a la victoria del ‘Flu’ y se le pudo ver feliz disfrutando de la fiesta del fútbol en el país de los pentacampeones mundiales.

No es el primer partido al que asiste en su paso por la región, pues cuando estuvo en Argentina, aprovechó su estadía para asistir a La Bombonera y presenciar el superclásico entre Boca Juniors y River Plate que terminó con victoria para el Xeneize 2-0.

Temas relacionados:

Dua Lipa

Fluminense

Flamengo

Brasil

Fútbol

Deportes

