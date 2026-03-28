Así es el poderoso buque de asalto anfibio que llegó a Medio Oriente ante un eventual despliegue de tropas de EE. UU. en Irán

El buque de asalto anfibio USS Tripoli llegó a Oriente Medio, según informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en medio de las especulaciones sobre un posible despliegue de tropas estadounidenses en Irán.

El navío, cuya base habitual está en Japón, arribó a la región el viernes, indicó el Centcom en una publicación en X.

“El 27 de marzo, marineros e infantes de marina estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos”, indicó el Comando Central de EE. UU.

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El Comando precisó que este portahelicópteros encabeza un grupo naval que incluye a "unos 3.500" marineros y soldados del Cuerpo de Marines.

“El buque de asalto anfibio de la clase América sirve como buque insignia del Grupo Anfibio de Preparación Tripoli / 31.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, compuesto por unos 3.500 marineros e infantes de marina, además de aviones de transporte y de combate, así como recursos tácticos y de asalto anfibio”, añadió.

La publicación está acompañada de cuatro imágenes, incluida una que muestra varios helicópteros Seahawk en la cubierta del buque.

Otra fotografía muestra un caza F-35, capaz de despegar y aterrizar en el USS Tripoli.

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El viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington podría lograr sus objetivos en Irán sin desplegar fuerzas terrestres.

Pero el presidente Donald Trump mantiene desde hace varias semanas cierta ambigüedad sobre esta alternativa.

Varios medios norteamericanos informaron en los últimos días de que el mandatario baraja enviar próximamente al menos 10.000 militares a Oriente Medio.