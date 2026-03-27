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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Irán

Experto describe la masiva pérdida militar de Irán tras ataques de Estados Unidos e Israel y revela qué podría pasar en los próximos días

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
José Lev Álvarez, experto en estrategia militar y geopolítica regional, analizó en NTN24 la situación en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

La campaña militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán ha alcanzado su punto más avanzado desde su inicio, según el análisis del académico israelí José Lev Álvarez, experto en estrategia militar y geopolítica regional.

Las operaciones han resultado en la destrucción masiva de la infraestructura militar iraní, aunque persisten desafíos diplomáticos y estratégicos que podrían prolongar el conflicto.

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Según Lev Álvarez, "más de 60% de todos los misiles de Irán están destruidos", además de más de 50 buques iraníes hundidos o inutilizados. La aviación iraní ha sido totalmente destruida junto con el 70% de las fábricas de producción de misiles balísticos del país persa, según informaciones de Estados Unidos.

Sin embargo, Lev Álvarez identificó una falla crítica en la inteligencia: la capacidad de Irán para lanzar misiles desde zonas adyacentes al estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% de la actividad petrolífera mundial. "Israel y Estados Unidos no estaban al tanto probablemente de la capacidad tan eficiente que Irán tenía en esa zona", explicó el analista.

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“El presidente Trump pensó que el apoyo de la policía iraní iba a ser más marcado, pero claro, es una población en la que durante las últimas protestas que hubo en Irán mataron a más de 30.000. Evidentemente la población no va a salir a las calles”, sostuvo. “Por tanto, el presidente Trump falló en ese pensamiento, falló en estudiar bien la capacidad militar de Irán”, agregó.

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