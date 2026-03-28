Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por el régimen de Irán, lanzan ataque con misiles en contra de Israel

El grupo de rebeldes hutíes de Yemen, quienes están respaldados bajo la influencia del régimen de Irán, se sumaron al conflicto al anunciar que por primera vez lanzaron un ataque en contra de Israel desde el inicio de la operación ‘Furia Épica’, la cual dio como resultado inicial la muerte del dictador Alí Jamenei.

Previamente, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que habían detectado el lanzamiento de un misil desde Yemen con destino a territorio israelí, el cual fue interceptado.

La intervención de este grupo terrorista amenaza con perturbar también la navegación por el mar Rojo, lugar que se suma a los puntos críticos para el comercio tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Así mismo, los hutíes emitieron un comunicado en el que afirmaban haber llevado a cabo su “primera intervención militar” como muestra de apoyo al régimen de los ayatolás luego de haber efectuado una serie de lanzamientos de misiles balísticos para atacar objetivos militares de Israel.

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El general de brigada de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que continuarán con esta operación hasta alcanzar los objetivos militares.

A pesar de que se habían mantenido al margen, la intervención de este movimiento rebelde chiita zaidí de Yemen podría darle un giro al conflicto, ya que parece añadir un nuevo frente y “aumenta la posibilidad de mayores interrupciones en el transporte marítimo”, lo que podría afectar los precios de la energía y los mercados, según reportó The Washington Post.

De hecho, el mar Rojo es un punto clave en medio del conflicto porque Arabia Saudita ha redirigido parte de sus exportaciones de petróleo por esa ruta, concretamente en el puerto de Yanbu para evitar ataques del régimen de Irán en el estrecho de Ormuz.

Precisamente, se cumple un mes desde el inicio de la operación ‘Furia Épica’ el 28 de febrero de 2026, en el que murió el líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

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Desde entonces, Israel y Estados Unidos han realizado una serie de operaciones en contra del régimen con el objetivo de diezmar su capacidad militar y nuclear, el cual amenazaba a Occidente, según declaraciones del gobierno Trump.