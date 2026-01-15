Se conoce primera foto de la entrega de la medalla del Nobel de Paz de María Corina Machado a Trump: lleva un mensaje especial

Este jueves tuvo lugar en Washington DC el encuentro de alto nivel entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, en la Casa Blanca.

A puerta cerrada, Trump y Machado dialogaron tras doce días de la operación militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura de la cabeza del régimen chavista, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Antes del encuentro se rumoraba que Machado iba a entregar a Trump su medalla del premio Nobel de Paz, hecho simbólico que más tarde sería confirmado por el mismo Trump.

"Ha sido un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas", dijo en primer lugar el mandatario norteamericano.

Posteriormente, señaló: "María me ha entregado su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!".

Horas después, se conoció la primera foto del encuentro y de la entrega del preciado galardón.

Machado entregó en la Casa Blanca al presidente la medalla enmarcada junto a un sentido mensaje de agradecimiento.

"Al Presidente Donald J. Trump, en gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz mediante la fortaleza, el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad", dice la parte superior del marco.

Luego de ser presentada con una placa que menciona: "La Medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 otorgada a María Corina Machado", hay un mensaje escrito por la misma líder venezolana.

"Presentada como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción firme y basada en principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. El coraje de Estados Unidos, y de su presidente Donald J. Trump, nunca será olvidado por el pueblo venezolano", señala.