Así es la prisión en la que el dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores cumplen cuatro días encarcelados

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), donde permanecen recluidos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, es una estructura de concreto y acero ubicada a pocos kilómetros de la Quinta Avenida y Central Park.

Esta prisión federal, que alberga a 1.336 reclusos, según cifras oficiales del Bureau de Prisiones, enfrenta serios cuestionamientos por sus condiciones de reclusión.

El centro alberga a hombres y mujeres que esperan juicio en las cortes de Manhattan y Brooklyn, así como a condenados que cumplen sentencias de corta duración, con celdas de aproximadamente 2 por 3 metros. Sin embargo, problemas como hacinamiento, déficit de personal, insalubridad y violencia han sido documentados en esta instalación.

En 2019, la entonces Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó un amicus brief tras apagones de luz y calefacción que dejaron a los internos en condiciones extremas.

James declaró: "Las condiciones denunciadas en el MDC eran inaceptables e inhumanas. El hecho de estar encarcelado no debería suponer la negación de los derechos humanos fundamentales".

Solo en 2024, al menos dos personas murieron apuñaladas dentro de esta prisión: Kuriel White, de 37 años, y Edwin Cordero, de 36.

El abogado Andrew Jalek, exrepresentante legal de Cordero, aseguró: "Lo que le ocurrió en el verano de 2024 creo yo que fue obviamente una tragedia. Nunca debió haber ocurrido. Pudo haber sido perfectamente prevenido. Las condiciones en Brooklyn habían sido muy difíciles debido ampliamente a tres factores, falta de personal, negligencia crónica y la falta de voluntad política para mejorar las condiciones allí".

Sin embargo, organizaciones opositoras venezolanas sostienen que las condiciones de los presos políticos en Venezuela son considerablemente peores.

Una víctima directa declaró: "Yo estuve en los centros de apertura y yo hoy quiero hacer clara la diferencia de lo que hoy Nicolás está pagando en un país donde hay un proceso justo a lo que él nos hacía vivir en Venezuela. En el fuerte Guaicaipuro son celdas que están bajo tierra y los custodios te caminan por arriba y te pegan, te orinan".

Según Foro Penal, Venezuela tiene actualmente 863 presos políticos.

Entre los reclusos del MDC se encuentran Luigi Mangione, acusado del asesinato del exdirector ejecutivo de United Healthcare; los pandilleros salvadoreños Fredy Iván Jandres Parada, alias Lucky, y Vladimir Antonio Arevalo Chávez, alias Vampiro, cabecillas de la MS-13; y el cofundador del cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada García.

Anteriormente, esta prisión albergó a Joaquín "El Chapo" Guzmán tras su extradición en 2017, y al cantante Sean "Diddy" Combs.

Documentos judiciales confirman que Maduro y Flores solicitaron atención médica, autorizada por el juez Alvin Hellerstein el 6 de enero. Ambos habrían sufrido lesiones al golpearse la cabeza intentando refugiarse en un búnker durante su arresto por fuerzas Delta de Estados Unidos.