Así es la segunda refinería de petróleo más grande del mundo; está en América Latina

El petróleo ha sido durante décadas el motor económico de muchas naciones, y su refinación representa uno de los pilares industriales más estratégicos del planeta.

VEA TAMBIÉN Nicolás Maduro minimiza la decisión de Donald Trump de cancelar contactos diplomáticos o

En el ranking mundial, India posee el complejo de refinación más grande del mundo, con una capacidad que supera los 1,4 millones de barriles diarios. Sin embargo, muy cerca de Colombia, América Latina también alberga un gigante energético.

Se trata del Centro de Refinación de Paraguaná, en el estado Falcón, Venezuela, considerado el segundo complejo refinador más grande del mundo.

Este coloso industrial está conformado por tres refinerías principales: Amuay, con una capacidad de 645.000 barriles por día; Cardón, con 305.000 barriles diarios; y Bajo Grande, que aporta 16.000 barriles más. En conjunto, el sistema puede procesar casi un millón de barriles de crudo al día (995.000).

La magnitud de Paraguaná es tal que por años fue el corazón de la industria petrolera venezolana, combinando una ubicación estratégica con un avanzado sistema de integración tecnológica.

Este complejo no solo refina el crudo local, sino que también procesa una amplia variedad de petróleos pesados y livianos, para producir combustibles, lubricantes y derivados que se exportan a diferentes mercados internacionales.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado la industria petrolera venezolana en las últimas décadas, el complejo de Paraguaná sigue siendo un símbolo de la capacidad técnica y energética de América Latina.

Su infraestructura, distribuida en más de 1.200 hectáreas, continúa siendo una de las más imponentes del hemisferio, cumpliendo con estándares internacionales de seguridad y eficiencia industrial, según el medio UNO.