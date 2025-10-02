NTN24
Régimen de Maduro

El país latinoamericano que brindó “apoyo de manera total a Venezuela” y criticó el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

octubre 2, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Régimen de Nicolás Maduro | Foto EFE
El canciller fue enfático en su apoyo al régimen de Maduro: “Cuba apoya de manera total y completa al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”.

En una entrevista concedida a CNN en Español, el canciller cubano Bruno Rodríguez se pronunció sobre la creciente tensión en el Caribe tras la operación militar de Estados Unidos en la región y su impacto en la relación con Venezuela.

Rodríguez criticó las acciones militares de Washington que han llegado incluso a bombardear embarcaciones en el mar Caribe. “Estos hechos que se han reportado constituyen por definición de la ley estadounidense y del derecho internacional ejecuciones extrajudiciales. Quién sabe quién eran esas personas”, señaló.

El canciller fue enfático en su apoyo al régimen de Maduro: “Cuba apoya de manera total y completa al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”. Sin embargo, evitó responder si La Habana reaccionaría militarmente en caso de una intervención estadounidense en territorio venezolano, manteniendo la incógnita sobre un eventual respaldo bélico.

Rodríguez también cuestionó los métodos utilizados por Washington para enfrentar el narcotráfico. “Misiles Tomahawk, pruebas de misiles balísticos con capacidad nuclear desde Florida, submarinos nucleares y medios de asalto… nada de eso sirve para contener el narcotráfico”, criticó, al tiempo que acusó a Estados Unidos de mantener una estrategia militar con fines ofensivos.

Asimismo, subrayó que los recursos destinados a operaciones militares deberían usarse en enfrentar los problemas internos del país norteamericano.

“Mejor haría si utilizara esos recursos en resolver el problema principal: Estados Unidos es el mayor mercado y consumidor de estupefacientes del mundo y, según informes serios un centro muy importante de lavado de activos financieros provenientes del narcotráfico”, afirmó.

Finalmente, el canciller cubano advirtió que la operación estadounidense “constituye una amenaza directa a la paz, estabilidad y seguridad regional, así como a Estados soberanos como Venezuela y otros”.

