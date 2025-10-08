Nicolás Maduro minimiza la decisión de Donald Trump de cancelar contactos diplomáticos

El cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, desestimó este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara cancelar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela.

"Sacan la noticia que ellos no tienen relaciones diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes; que no tienen vías diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes", dijo Maduro en un encuentro con los embajadores de Rusia, China y otros países aliados, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro aseguró, sin entregar muchos detalles, que Venezuela ha tenido "alguna vía de comunicación" con el Ejecutivo estadounidense.

Sin embargo, afirmó que su país "no depende" de los "gringos", sino de "su propio esfuerzo, de su propio amor y de su propio pueblo".

“El día que no la tengamos, no la tenemos y punto”, resaltó.

Su pronunciamiento se da tras la decisión de Donald Trump de cancelar este lunes los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela.

Según informó el New York Times, el mandatario estadounidense pidió a su enviado especial, Richard Grenell, detener todo acercamiento con el régimen de Maduro.

El enviado especial de Trump había sido una de las fichas más importantes de la Administración estadounidense frente a Maduro.

En el programa CBS Mornings, de la cadena CBS, Grenell fue abordado sobre las recientes declaraciones de Maduro, quien aseguró que ha enviado cartas a Washington y hasta se ofreció a hablar con Trump.

"Maduro se ofreció a hablar con Estados Unidos, ¿Qué van a hacer? ¿Va a hablar sobre los barcos narcotraficantes?", dijo uno de los presentadores.

A lo que Grenell respondió: "Ya he estado dialogando por orden del presidente Trump. He hablado con Maduro, he ido a Venezuela y sigo hablando con su equipo".

Grenell, quien ha sido el que ha gestionado la liberación de presos estadounidenses en Venezuela y ha conversado en persona con Maduro, ha sugerido en varias ocasiones insistir en explorar la vía diplomática y el diálogo con el régimen.

Durante su participación en el encuentro de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), realizado semanas atrás en Paraguay, Grenell aseguró que se “debe evitar una guerra”.

“He visto a Nicolás Maduro, me he sentado en una misma habitación directamente enfrente de él. He articulado la posición de America First. Entiendo lo que él quiere y yo creo que aún podemos lograr un trato. Yo creo en la diplomacia. Yo creo que debemos evitar una guerra”, expresó Grenell en ese entonces.

Pese a esto y en medio del imponente despliegue militar estadounidense en el Caribe, las palabras de Grenell han sido fuertemente criticadas por quienes esperan un accionar contundente sobre Maduro y sus aliados.