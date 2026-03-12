Así es la vida de Nicolás Maduro en una cárcel de Estados Unidos: grita “¡Yo soy el presidente de Venezuela!”

Ya hace más de dos meses que Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Donald Trump, ejecutó la operación militar en Venezuela para capturar al exdictador Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Nombrada como “Resolución Absoluta”, la operación ocurrió la madrugada del 3 de enero y terminó con el traslado de Maduro y Flores a Nueva York para que rindan cuentas a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

Recientemente, el diario español ABC presentó un informe sobre cómo es la vida de Maduro tras las rejas en territorio norteamericano, donde permanece recluido en “una celda de tres metros de largo por dos de ancho, con una cama metálica y un ventanuco”.

Según el medio mencionado, Maduro solo puede salir tres veces por semana a un pequeño patio y por las noches grita como un loco que está secuestrado por Estados Unidos.

ABC reporta que, según fuentes conocedoras de su situación, el exdictador chavista irrumpe desde su celda con la frase “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado, que aquí se nos maltrata!”.

Es el relato que circula en el interior del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC), según reporta el medio de comunicación.

Maduro está encerrado en dicho centro penitenciario donde han sido recluidos otros imputados como el rapero Sean 'Diddy' Combs; Ghislaine Maxwell, la pareja del depredador sexual Jeffrey Epstein; el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández; o Hugo 'el Pollo' Carvajal, otra figura del régimen chavista en Venezuela.

Hace días, un documento judicial reveló que Maduro y su esposa recibieron una visita que fue acordada "en la comparecencia y lectura de cargos de los acusados el 5 de enero de 2026", según el texto.

En sí, ambos "tuvieron una visita consular con un funcionario representante de la República de Venezuela, para facilitar el acceso ​​a cualquier servicio necesario".