Árbitro argentino se hace viral por sacar moneda con una cara de Maradona y otra de Messi en pleno sorteo de campo entre Gimnasia y Rosario Central

Un árbitro del fútbol argentino se ha hecho viral en redes por una curiosa razón: en pleno sorteo de campo entre Gimnasia y Rosario Central, sacó una moneda con la cara de Maradona y la de Messi.

VEA TAMBIÉN Esto dijo la dirección de la LVBP sobre la participación de Venezuela en la Serie del Caribe 2027 luego de no competir en la 2026 o

Junto a los árbitros de línea y ante los capitanes de los mencionados equipos, el colegiado Fernando Echenique reemplazó el clásico "cara o sello" por "¿Maradona o Messi?".

Así las cosas, propuso la elección entre los ídolos del balompié internacional, Ángel Di María, capitán de Central, evitó elegir por compromiso y dejó la decisión a Nacho Fernández.

En medio del sorteo, la peculiar situación sacó la carcajada del también ídolo, el experimentado delantero campeón del mundo, Di María.

La moneda en cuestión presenta a Diego Maradona de un lado y a Lionel Messi del otro, ambos, futbolistas argentinos considerados los mejores jugadores de todos los tiempos.

VEA TAMBIÉN "Racista, fuera": el Bernabéu se muestra hostil ante Prestianni tras polémica con Vinícius en la ida de los playoffs de Champions o

La iniciativa buscar relajar la tensión antes de los partidos y homenajear a los máximos exponentes del fútbol argentino.

Maradona y Messi son ampliamente reconocidos como los dos más grandes futbolistas argentinos de todos los tiempos.

Por varios años el debate sobre quién es el mejor referente del fútbol entre ‘el pelusa’ y ‘la pulga’ continúa.

Sin embargo, Messi es frecuentemente elegido como el mejor jugador de la historia del fútbol mundial por organismos como la IFFHS.