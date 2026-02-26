NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
Argentina

Árbitro argentino se hace viral por sacar moneda con una cara de Maradona y otra de Messi en pleno sorteo de campo entre Gimnasia y Rosario Central

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Monedas / Diego Maradona y Lionel Messi - Fotos de referencia: Pexels / EFE
La peculiar situación sacó la carcajada del capitán de Rosario, el experimentado jugador campeón del mundo, Ángel Di María.

Un árbitro del fútbol argentino se ha hecho viral en redes por una curiosa razón: en pleno sorteo de campo entre Gimnasia y Rosario Central, sacó una moneda con la cara de Maradona y la de Messi.

Junto a los árbitros de línea y ante los capitanes de los mencionados equipos, el colegiado Fernando Echenique reemplazó el clásico "cara o sello" por "¿Maradona o Messi?".

Así las cosas, propuso la elección entre los ídolos del balompié internacional, Ángel Di María, capitán de Central, evitó elegir por compromiso y dejó la decisión a Nacho Fernández.

En medio del sorteo, la peculiar situación sacó la carcajada del también ídolo, el experimentado delantero campeón del mundo, Di María.

La moneda en cuestión presenta a Diego Maradona de un lado y a Lionel Messi del otro, ambos, futbolistas argentinos considerados los mejores jugadores de todos los tiempos.

La iniciativa buscar relajar la tensión antes de los partidos y homenajear a los máximos exponentes del fútbol argentino.

Maradona y Messi son ampliamente reconocidos como los dos más grandes futbolistas argentinos de todos los tiempos.

Por varios años el debate sobre quién es el mejor referente del fútbol entre ‘el pelusa’ y ‘la pulga’ continúa.

Sin embargo, Messi es frecuentemente elegido como el mejor jugador de la historia del fútbol mundial por organismos como la IFFHS.

Temas relacionados:

Argentina

Fútbol

Moneda

Maradona

Messi

María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho' / FOTOS Facebook María Julissa/Archivo
El Mencho

Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

'El Mencho' - Foto EFE/ Vivienda donde 'El Mencho' pasó sus últimas horas
El Mencho

Se conocen las imágenes de la casa en la que alias 'El Mencho' pasó sus últimas horas antes de ser abatido: había un altar improvisado

Mujer murió en Colombia cuando exigía medicamentos para su hijo - Canva
Crisis de la Salud

Insólita muerte de mujer de 70 años en Colombia mientras exigía medicamentos demorados para su hijo

Foto de referencia (EFE)
Ecuador

La influencia de 'El Mencho' en Latinoamérica: así ejercía control el CJNG en este país del sur

Donald Trump - EFE
Discurso del Estado de la Unión

Voces demócratas y republicanas analizan el discurso del Estado de la Unión de Trump ante el Congreso de EE. UU.

