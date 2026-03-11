Delcy Rodríguez designa nueva ministra de Hidrocarburos: el cargo era ocupado por ella misma antes de la captura de Maduro

Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano, designó este miércoles a una nueva ministra de Hidrocarburos.

Cabe resaltar que dicho puesto hasta ahora era ocupado por la propia Delcy Rodríguez tras ser nombrada en el pasado por Nicolás Maduro.

El cambio se concreta tras las visitas de los secretarios de Energía y del Interior de Estados Unidos para discutir asuntos energéticos con Venezuela.

Rodríguez impulsó, bajo presión de Estados Unidos, una reforma petrolera y trabaja en una nueva ley minera, ambas favorables a empresas privadas e internacionales.

"He designado a la ingeniera de petróleo Paula Henao como nueva Ministra de Hidrocarburos", informó Rodríguez en Telegram. La nueva titular tendrá la responsabilidad de "continuar impulsando el Motor Energético de nuestro país y fortalecer el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional".

Desde que asumió el poder, Delcy Rodríguez ha renovado piezas clave en su gabinete. La cartera de Petróleo es esencial para este país, que tiene las reservas comprobadas más grandes del mundo.

El sector petrolero es la principal industria del país, pero se ha visto muy golpeado tras años de corrupción, desinversión y malos manejos del régimen de Maduro, además, de las sanciones impuestas en 2019 por Estados Unidos.

Venezuela produjo en febrero cerca de un millón de barriles diarios (b/d), según el último informe de la OPEP, todavía muy lejos de su pico de 3 millones b/d a comienzos de siglo.

Estados Unidos afirma administrar el petróleo venezolano y ha otorgado permisos a seis multinacionales para operar en el país caribeño pese a las sanciones.