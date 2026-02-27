"Cabeza fría, testículos calientes": la frase motivacional del DT venezolano César Farías a los jugadores del Barcelona de Ecuador que está de moda en redes

El Barcelona Sporting Club clasificó a la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores 2026 tras eliminar a Argentinos Juniors en una definición por penales el pasado 25 de febrero.

En el partido de vuelta disputado en el Estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires, los ecuatorianos vencieron 1-0 a los argentinos en el tiempo reglamentario, igualando el marcador global (1-1). En la tanda de penales, Barcelona SC se impuso por 5-4.

Ante la presión del encuentro, el director técnico del Barcelona, el venezolano César Farías, dejó una frase motivacional que seguramente quedará para la posteridad.

"Escúchenme, cabeza fría, testículos calientes", fueron las palabras de Farías para estimular a sus jugadores.

La expresión, captada por las cámaras durante una pausa de hidratación y antes de una tanda de penales, brindó a los futbolista esa energía extra para salir a ganar.

Una vez finalizado el encuentro varios periodistas deportivos explicaron que el estratega venezolano se refirió a tener “cabeza fría” para que los jugadores mantuvieran la calma, la lucidez táctica y el enfoque bajo presión.

Asimismo, cuando habló de “testículos calientes”, se refirió a que hay que poner el máximo coraje, "garra" y valentía en cada disputa del balón.

El impacto de la frase fue tal que figuras como Felipe Caicedo la replicaron en sus redes sociales, consolidándola como el nuevo "lema" motivacional del técnico venezolano.

Asimismo, muchos hinchas del Barcelona Sporting Club han adoptado la frase para hacer diferentes memes en plataformas digitales.