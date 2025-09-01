NTN24
Extorsión

Así extorsionan en Sucre, el estado entregado por el chavismo al narcotráfico y los paramilitares

septiembre 1, 2025
Por: Redacción NTN24
Estado Sucre
Los propios habitantes sostienen que la situación con las bandas de delincuentes es asfixiante.

Cuando se habla del estado Sucre, no solo se habla de playas y destinos paradisíacos, se habla de un estado entregado por el régimen a grupos armados que otorgan el permiso a los turistas para disfrutar de las playas porque allí hay pistas clandestinas para el jugoso negocio de la droga que tiene una ruta privilegiada hacia el Caribe.

o

En las últimas horas ha circulado un video en el que sujetos con armas largas amenazan a varias personas en Tunapuy, municipio Libertador, estado Sucre.

Los propios habitantes sostienen que la situación con las bandas de delincuentes es asfixiante.

El Observatorio Venezolano de Violencia publicó un informe sobre la tasa de homicidios en 2024 que ubica la cifra en 12,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, ubicando la entidad en la tercera posición de las cinco primeras registradas en todo el país.

Las tasas de muertes violentas más elevadas (homicidios, muertes por intervención policial y muertes por averiguación) en el estado Sucre para el período de enero-octubre de 2023, se concentró en cinco de los 15 municipios de la entidad.

o

El más violento fue Arismendi (Río Caribe), con una tasa de 46,4 muertes por cada 100 mil habitantes, seguido de Montes (Cumanacoa), con una tasa de 40,9 por cada 100 mil habitantes.

El USS Sampson en Panamá (AFP)
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Foto: AFP
Colombia

Léster y Telmo, los perros antiexplosivos que murieron en ataque a helicóptero en Antioquia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump le pide a Zelenski ceder Crimea y desistir de unirse a la OTAN en vísperas de la reunión que mantendrán en Washington

Arturo McFields Marco Rubio

China en México, comercio desigual, fentanilo y espionaje

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Gobierno

Los carteles y el terrorismo no tienen soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis

Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Foto: AFP
Colombia

Léster y Telmo, los perros antiexplosivos que murieron en ataque a helicóptero en Antioquia

La tenista estadounidense Taylor Townsend y la letona Jelena Ostapenko. (AFP)
Tenista

Tenistas tuvieron fuerte discusión en el saludo en la red tras fin de partido en el US Open: una de ellas explicó el motivo de su molestia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump le pide a Zelenski ceder Crimea y desistir de unirse a la OTAN en vísperas de la reunión que mantendrán en Washington

Claudia Sheinbaum, presidenta de México (AFP)
Gobierno de México

¿Cuál es el balance de los primeros 11 meses de la administración de Claudia Sheinbaum?

Fotogramas de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba'-Foto: AFP
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Esta es la plataforma en que puede ver gratis 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba' antes del estreno de la nueva película

Jugador de Millonarios y de Once Caldas - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

¿Lograrán Millonarios y Once Caldas levantar cabeza en la competencia? Prográmese para disfrutar de la sexta fecha de Liga BetPlay Clausura 2025

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano