Así extorsionan en Sucre, el estado entregado por el chavismo al narcotráfico y los paramilitares

Cuando se habla del estado Sucre, no solo se habla de playas y destinos paradisíacos, se habla de un estado entregado por el régimen a grupos armados que otorgan el permiso a los turistas para disfrutar de las playas porque allí hay pistas clandestinas para el jugoso negocio de la droga que tiene una ruta privilegiada hacia el Caribe.

En las últimas horas ha circulado un video en el que sujetos con armas largas amenazan a varias personas en Tunapuy, municipio Libertador, estado Sucre.

Los propios habitantes sostienen que la situación con las bandas de delincuentes es asfixiante.

El Observatorio Venezolano de Violencia publicó un informe sobre la tasa de homicidios en 2024 que ubica la cifra en 12,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, ubicando la entidad en la tercera posición de las cinco primeras registradas en todo el país.

Las tasas de muertes violentas más elevadas (homicidios, muertes por intervención policial y muertes por averiguación) en el estado Sucre para el período de enero-octubre de 2023, se concentró en cinco de los 15 municipios de la entidad.

El más violento fue Arismendi (Río Caribe), con una tasa de 46,4 muertes por cada 100 mil habitantes, seguido de Montes (Cumanacoa), con una tasa de 40,9 por cada 100 mil habitantes.