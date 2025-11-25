NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Portaviones

"La cubierta de vuelo nunca duerme": Armada de EE.UU. expone operaciones de vuelo nocturno del portaviones Gerald R. Ford en el Caribe

noviembre 25, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Portaviones USS Gerald. R. Ford - Fotos X: @USNavy y AFP
La nueva exhibición del poderío militar estadounidense se da en un momento de fuerte presión de la administración Trump al régimen de Maduro.

La Armada de los Estados Unidos expuso este martes las operaciones de vuelo nocturno que realiza en el mar Caribe el portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, que se sumó recientemente al despliegue militar que la administración del presidente Donald Trump ordenó desde septiembre.

La ofensiva tiene como objetivo enfrentar la problemática generada por los carteles de la droga de la región, incluida la recién designada Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado estadounidense, el Cartel de los Soles, que Washington, ratifica, es encabezada por Nicolás Maduro.

"La cubierta de vuelo nunca duerme. El portaaviones más grande del mundo, el portaaviones de clase Ford USS Gerald R. Ford (CVN 78), realiza operaciones de vuelo nocturno en el Mar Caribe", escribió el perfil oficial de la Armada estadounidense en su cuenta oficial de la red social X, U.S. Navy.

La publicación incluyó cuatro fotografías tomadas durante las operaciones en mención con cámaras que, pese a la oscuridad de la noche en pleno mar Caribe y gracias a la luz del enorme buque de guerra y las que sostenían los efectivos, lograron captar cuatro momentos importantes del ejercicio militar.

En la primera imagen se aprecia a uno de los encargados sosteniendo un tolete de señalización con luz verde, mientras está inclinado, aparentemente, para darle instrucciones a una de las aeronaves del portaviones.

La segunda de las cuatro tomas muestra a otro trabajador vinculado mientras sostiene un tolete de luz morada en su mano derecha, al tiempo que en la izquierda está sujetando un indicador.

En la tercera captura se aprecia el momento de la llegada de lo que parece ser un avión de combate mientras que dos de los señaleros se aproximan a la pista para asegurarse de que, en lo que a sus funciones respecta, el aterrizaje se dé bajo las condiciones correctas.

Otro operario del portaviones estaba a bordo de lo que parece ser uno de los vehículos del impresionante navío cuando le tomaron la cuarta foto incluida en el post de la fuerza naval estadounidense.

El Gerald R. Ford, valga precisar, llegó al Caribe el 16 de noviembre con su grupo de ataque para unirse al menos a otros siete buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35, en el operativo asignado al Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

Las fuerzas estadounidenses en la región se han centrado hasta ahora en operaciones antinarcóticos, a pesar de que los demócratas y algunos sectores internacionales consideran que la potencia de fuego acumulada supera con creces la necesaria.

Las tropas estadounidenses han llevado más de 20 ataques contra supuestas embarcaciones cargadas con drogas en el Caribe y el Pacífico desde septiembre, con un saldo de más de 80 presuntos narcotraficantes fallecidos.

"Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur de Estados Unidos, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional", concluyó el mensaje del post de la Armada estadounidense.

