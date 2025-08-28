NTN24
Venezuela

“Dios es venezolano y chavista”: las polémicas declaraciones de la hija de Diosdado Cabello en medio del alistamiento militar en Venezuela

agosto 28, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Daniella Cabello junto a su padre Diosdado Cabello | Foto EFE
Daniella Cabello junto a su padre Diosdado Cabello | Foto EFE
La declaración se da en medio del despliegue militar de Estados Unidos y jornadas de alistamiento militar promovidas por el régimen de Nicolás Maduro.

La hija de Diosdado Cabello se encuentra en el centro de la polémica por unas recientes declaraciones que han causado indignación.

o

La figura en el centro de la polémica es Daniella Desirée Cabello Contreras, hija del militar venezolano Diosdado Cabello, y de la también dirigente Marleny Contreras. Cabello, actual presidenta de Marcapaisven y Venexporta, publicó recientemente un video que ha generado intensas reacciones en redes sociales.

En la grabación, realizada durante una jornada de alistamiento militar, Daniella Cabello declara: “Todos los que estamos aquí entendemos el compromiso y la razón por la que estamos aquí. Yo estoy convencida: primero, que Dios está con nosotros; segundo, que Dios es venezolano; y tercero, que es chavista.”

Más adelante, añadió con firmeza: “Bajo esta convicción, nos estamos preparando en tiempos de paz, pero estamos listos si nos toca ir a la guerra.”

La hija del dirigente chavista se ha autoproclamado “defensora de la soberanía venezolana”, en línea con el plan de Nicolás Maduro para entrenar a miles de ciudadanos en caso de un eventual conflicto con Estados Unidos.

Durante su participación en el Alistamiento Nacional, expresó: "No hay mayor demostración de lo que es el venezolano que lo que está ocurriendo en todas las plazas Bolívar del país: ese venezolano con valores y principios claros de defensa de la soberanía. Eso es lo que significa ser venezolano.”

Además, justificó su participación diciendo: “Me alisto porque los niños tienen derecho a tener patria hoy, mañana y siempre. Aquí estaremos para defenderla.”

Cabe destacar que en julio el gobierno de Estados Unidos sancionó a 21 funcionarios venezolanos acusados de fraude electoral y represión. Entre los sancionados figura Daniella Cabello, cuyo nombre está estrechamente vinculado al chavismo no solo por su padre, sino también por su esposo, también ligado al oficialismo.

o

Finalmente, en otro video publicado en su cuenta de Instagram, Cabello reafirmó su postura: “Mientras algunos sectores intentan sembrar odio y amenazas, nosotros levantamos la voz con orgullo. ¡Hay una juventud socialista que ama profundamente a su tierra! Con cada entrenamiento, estamos listos para defender nuestra patria, porque sabemos que la paz se construye con esfuerzo y dedicación.”

