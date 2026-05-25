Así fue el enfrentamiento entre buques de las guardias costeras de China y Taiwán cerca de la isla Pratas

La Guardia Costera de Taiwán informó que este fin de semana uno de sus buques mantuvo un "enfrentamiento" de dos días con un barco de la Guardia Costera china, cerca de Pratas, una isla en disputa en la parte norte del Mar de China Meridional.

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El incidente comenzó el sábado en las "aguas restringidas" de Pratas, también conocida como Dongsha, según informó la Guardia Costera de Taiwán en un comunicado.

Taiwán controla Pratas, pero Pekín reclama la isla, junto con la mayor parte de esta vía marítima estratégica.

Según el comunicado taiwanés, "ambas partes protagonizaron un intenso enfrentamiento verbal por la soberanía a través de la radio en alta mar", después de que el buque taiwanés Taichung intentara expulsar al barco de la Guardia Costera China (CCG).

En el comunicado se indicó que un operador de radio chino le dijo al Taichung que el CCG 3501 estaba en una "misión de patrulla de rutina" y que "no interfiriera en nuestras acciones".

El barco taiwanés declaró: "Su comportamiento demuestra precisamente que la paz de China es una farsa, y la comunidad internacional no los apoyará. Por favor, no destruyan la paz".

"Actualmente, el guardacostas de Taichung permanece en el lugar en un enfrentamiento con el CCG 3501", añadió.

Varias horas después de emitir el comunicado, la guardia costera de Taiwán dijo que el barco chino había "salido de las aguas restringidas".

Además, funcionarios de seguridad taiwaneses declararon que China ha desplegado más de 100 buques de la armada, la guardia costera y otros buques en aguas regionales que se extienden desde el Mar Amarillo hasta el Mar de China Meridional y el Pacífico Occidental.

Cabe resaltar que el despliegue comenzó antes de la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump con su homólogo chino Xi Jinping en Pekín y aumentó a más de 100 efectivos después de que terminara la cumbre.

Trump ha causado inquietud en Taipéi, capital de Taiwán, tras sugerir que la venta de armas de Estados Unidos a Taiwán podría utilizarse como moneda de cambio con China, que afirma que la isla forma parte de su territorio y ha amenazado con apoderarse de ella por la fuerza.

Desde entonces, Taipéi ha insistido en que defiende el “statu quo” y que China es la "causa fundamental" de la inestabilidad en la región.