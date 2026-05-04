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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Día de las Madres

Gesto conmovedor: este es el motivo por el que Adam Sandler le envía flores a Jennifer Aniston cada Día de la Madre

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Jennifer Aniston y Adam Sandler, actores de EE. UU. - Foto: EFE
Jennifer Aniston y Adam Sandler, actores de EE. UU. - Foto: EFE
La tradición, compartida también por la esposa de Sandler, Jackie, busca, entre otras cosas, acompañar a Aniston en una fecha que resulta sensible.

Se acerca el Día de la Madre, una festividad mundial celebrada en diferentes fechas para honrar el amor, dedicación y el papel fundamental de las progenitoras en la sociedad.

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Con motivo de este homenaje, que a menudo incluye regalos y reuniones familiares, salió a relucir una conmovedora historia que involucra a los reconocidos actores de EE. UU. Jennifer Aniston y Adam Sandler, respectivamente.

En ese orden de ideas, ha trascendido que durante varios años Sandler le ha enviado flores a Aniston cada Día de la Madre como un gesto de empatía debido a la dolorosa lucha de la actriz contra la infertilidad.

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La tradición, compartida también por la esposa de Sandler, Jackie, busca, entre otras cosas, acompañar a Aniston en una fecha que resulta sensible.

Aniston, recordemos, reveló en 2022 que enfrentó graves problemas de infertilidad durante sus 30 y 40 años, sometiéndose a tratamientos intensos de fecundación in vitro (FIV), tés chinos y otros métodos sin éxito.

Tras años de escrutinio mediático y dolor privado, la actriz dice sentir alivio por haber superado la presión por no haber sido madre.

En aquel entonces, en entrevista con la revista Allure, Aniston indicó sobre la maternidad: "el barco ya ha partido".

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En cuanto a la amistad, Sandler y Aniston mantienen una de las más sólidas y genuinas de Hollywood, conociéndose desde principios de los años 90.

Vale acotar que Adam Sandler y Jennifer Aniston han protagonizado juntos tres películas principales, destacando por su gran química en la comedia, entre ellas: Just Go with It (Una esposa de mentira / Sígueme el rollo) (2011); Murder Mystery (Misterio a bordo / Criminales a bordo) (2019); y Murder Mystery 2 (Misterio a la vista) (2023).

 

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