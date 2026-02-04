NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Estados Unidos

Hombre que intentó asesinar a Trump en 2024 en Florida fue condenado a cadena perpetua; trató de apuñalarse con un bolígrafo al oír el veredicto

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - AFP
Donald Trump - AFP
Ryan Routh, de 59 años, compareció en un tribunal federal de Fort Pierce.

La justicia de EE. UU. condenó a cadena perpetua a Ryan Routh, el hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en 2024 cuando estaba en sus campos de golf en Florida, dos meses antes de las elecciones presidenciales que ganó.

El hombre de 59 años, quien intentó apuñalarme con un bolígrafo al escuchar el veredicto, compareció en un tribunal federal de Fort Pierce, en el sur de la Florida, la mañana de este miércoles 4 de febrero.

o

Routh había sido declarado culpable en septiembre de cinco cargos, entre ellos el intento de asesinato de un candidato presidencial.

La sentencia estuvo a cargo de la jueza Aileen Cannon, quien tuvo en cuenta la petición de la Fiscalía y le aplicó al sujeto el mayor castigo posible "para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él".

Los otros delitos por los que también fue hallado culpable fueron posesión ilegal de un arma, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.

El pasado 15 de septiembre, un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos vio un cañón de un rifle entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump se encontraba jugando.

o

El agente se encargó de abrir fuego y Routh, quien huyó en un vehículo, fue arrastrado poco después por agentes de Policía.

Posteriormente, las autoridades encontraron un rifle semiautomático con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.

En el transcurso del juicio contra Routh, un testigo declaró que había dejado una caja en su residencia que incluía una carta manuscrita con la frase: "Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado".

Se trató del segundo intento de asesinato contra Donald Trump, quien sobrevivió a otro ataque el 13 de julio de 2024, durante una mitin en Butler, Pensilvania.

