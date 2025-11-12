NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Así fue el mensaje en el que Delcy Rodríguez acepta que Venezuela "tiene nueve barcos de guerra al frente en el mar Caribe"

noviembre 12, 2025
Por: Natalya Baquero González
Delcy Rodríguez vicepresidenta de Venezuela - Foto: AFP
Según la vicepresidenta de la dictadura madurista, la nación sudamericana ha logrado “derrotar” a los Estados Unidos y sus diferentes aliados de la región en el “sector económico”.

La vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, entregó un balance sobre la economía de Venezuela, la cual calificó que se mantiene “imperturbable” ante la que consideró una “batalla psicológica” impuesta por los EE. UU. tras el despliegue militar del país norteamericano en aguas del Caribe.

En medio de un evento denominado “Radiografía del retail a la venezolana”, en el que se encontraban presentes varios empresarios, afirmó: “Una economía que tiene nueve barcos de guerra al frente en el mar Caribe, que tiene amenazas permanentes” y que vive en medio de una constante zozobra, ha demostrado que “Venezuela no teme”.

Según la vicepresidenta de la dictadura chavista, la nación sudamericana ha logrado “derrotar” a los Estados Unidos y sus diferentes aliados de la región en el “sector económico”, superando la “guerra psicológica que han lanzado durante casi tres meses”.

Acciones que, para Delcy Rodríguez, “ningún país la aguanta; ya la economía estaría crujiendo, estaría chillando, y nosotros nos mantenemos imperturbables, nos mantenemos con el esfuerzo de cada uno de los sectores”.

Aunque desde el Banco Central de Venezuela han manifestado su preocupación por la devaluación del bolívar durante las últimas semanas, frente al dólar.

A pesar de esto, la vicepresidenta del régimen citó en medio de su discurso que: “Las proyecciones de CEPAL ponen a Venezuela liderando el crecimiento económico en América Latina”.

Según Rodríguez, en el último trimestre de este 2025 el PIB de Venezuela cerró en un crecimiento del “8.71%”.

