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Domingo, 05 de abril de 2026
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Así fue el momento en el que astronautas de Artemis ll vislumbraron la cara oculta de la Luna: "Tuvimos el privilegio de verlo"

abril 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Luna | Foto Canva
Luna | Foto Canva
La agencia espacial de EE. UU. publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación de Artemis, en la que se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible.

Los astronautas de Artemis II han contemplado partes de la Luna nunca antes vistas por ningún humano, informaron este domingo los miembros de la tripulación, cuando su nave espacial superó la marca de dos tercios de su viaje hacia el tan esperado sobrevuelo lunar.

Cuando los astronautas se fueron a dormir en las primeras horas del domingo, dando por concluido el cuarto día de su misión de 10 días, se encontraban a casi 200.000 millas (321.869 kilómetros) de la Tierra y a 82.000 millas de la Luna, según el panel de control en línea de la NASA.

La agencia espacial estadounidense publicó el domingo una imagen tomada por la tripulación de Artemis, en la que se ve la Luna distante y la cuenca Oriental visible.

"Esta misión marca la primera vez que toda la cuenca ha sido vista por ojos humanos", dijo la NASA. El enorme cráter, que se asemeja a una diana, ya había sido fotografiado anteriormente por cámaras en órbita.

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Hablando en vivo desde el espacio con niños canadienses, la astronauta Christina Koch dijo que lo que más entusiasmaba a la tripulación era ver la cuenca, a la que a veces se denomina el "Gran Cañón" de la Luna.

"Es muy característica y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo", dijo Koch durante la sesión de preguntas y respuestas organizada por la Agencia Espacial Canadiense.

El próximo gran hito se espera entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, momento en el que los astronautas entrarán en la "esfera de influencia lunar", donde la gravedad de la Luna ejercerá una fuerza mayor sobre la nave espacial que la de la Tierra.

Si todo transcurre sin contratiempos, cuando la nave Orion gire alrededor de la Luna los astronautas podrían batir un récord al aventurarse más lejos de la Tierra que ningún ser humano hasta ahora.

La NASA señaló que la tripulación de Artemis ha completado una demostración de pilotaje manual y ha revisado su plan de sobrevuelo lunar, incluido el repaso de los accidentes geográficos que deberán analizar y fotografiar durante el tiempo que estén orbitando la Luna.

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