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"Hemos avanzado muchísimo en los últimos 54 años": la NASA comparó las fotos de la Tierra capturadas por Apollo 17 en 1972 y Artemis II en 2026

abril 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía del planeta Tierra - NASA
Fotografía del planeta Tierra - NASA
La autoridad espacial de Estados Unidos notó "un importante avance" tras más de medio siglo de haber sido lanzada esa misión, en relación con Artemis II.

Este viernes 3 de abril, los astronautas de la Misión Artemis II de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) compartieron las primeras imágenes de la Tierra tras partir con dirección a la Luna.

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Se trató serie de imágenes captadas desde una de las ventanas de la cápsula Orion tras completar la maniobra clave de inyección translunar, que permitió abandonar la órbita terrestre.

La más impactante de las imágenes fue una en la que se observa el planeta en su totalidad iluminado con tonos azules y marrones, y con una aurora de color verde que ilumina la atmósfera en el norte.

Tras recibir la imagen, la NASA decidió compararla con la captada por Apollo 17 en 1972. En una publicación en X, la autoridad espacial de Estados Unidos indicó que se nota un importante avance tras más de medio siglo de haber sido lanzada esa misión, en relación con Artemis II.

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"Hemos avanzado muchísimo en los últimos 54 años, pero una cosa no ha cambiado: ¡Nuestro planeta luce espectacular desde el espacio! La imagen de la izquierda corresponde a la tripulación del Apolo 17 en 1972, y la de la derecha fue capturada ayer por la tripulación del Artemis II", escribió.

Tras despegar el miércoles para un viaje de ida y vuelta de diez días alrededor de la Luna, los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA continúan su misión según lo previsto.

Se trata del primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años, una misión de prueba que busca abrir el camino a un regreso a la superficie lunar en 2028.

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