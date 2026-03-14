NTN24
Sábado, 14 de marzo de 2026
Sábado, 14 de marzo de 2026
Caracas

Siete años después, la bandera de Estados Unidos vuelve a izarse en Caracas: "Ha comenzado una nueva era"

marzo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Embajada de EE. UU. - Canva
Foto: Embajada de EE. UU. - Canva
La sede diplomática de Estados Unidos volvió a la actividad después de la intervención del Gobierno de Donald Trump en la que el dictador venezolano Nicolás Maduros resultó capturado y extraído.

En la mañana de este sábado fue izada la bandera de Estados Unidos en Caracas tras varios años desde que el personal diplomático norteamericano fue retirado por completo del país sudamericano.

La sede diplomática de Estados Unidos volvió a la actividad después de la intervención del Gobierno de Donald Trump en la que el dictador venezolano Nicolás Maduros resultó capturado y extraído.

o

Desde aquel 3 de enero, la Administración Trump ha emprendido una contundente campaña de presión sobre el régimen que ahora lidera Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

Ahora, 7 años después de que la bandera de Estados Unidos fuera retirada, volvió a ondearse en la capital venezolana.

"En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de haber sido retirada", señaló la sede diplomática en sus redes sociales.

Y agregó: "Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela".

o

Apenas el pasado 22 de febrero, en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro arribó a Caracas un cargamento de equipos para la reapertura de la Embajada en ese país.

A través de un video publicado en redes sociales se observa la llegada a Caracas de equipos de gran capacidad para la puesta en marcha de la Embajada norteamericana que se mantuvo inactiva desde 2019.

Con la presencia de Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, arribó en las últimas horas un avión cargado con medicinas y algunos equipos para la apertura de la sede diplomática.

Temas relacionados:

Caracas

Embajada de Estados Unidos

Laura Dogu

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"En Cuba no hay una Delcy Rodríguez, en Cuba va a haber gran diferencia en cuanto a lo que suceda": analistas sobre las negociaciones entre el régimen de Díaz-Canel y EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen de Cuba no tiene nada con qué negociar, ni puede alimentar a su propio pueblo": Ninoska Pérez sobre acercamientos entre la dictadura y el Gobierno de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene en Estados Unidos que Donald Trump diga que no le interesa hablar español?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Maduro está en una celda de castigo, aislado, para protegerlo de venezolanos que podrían agredirle y para protegerlo de sí mismo": David Alandete

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Como lo hizo con Maduro, EE. UU. anuncia millonarias recompensas por líderes del régimen de Irán

Homenaje en Santiago de Chile al exteniente venezolano asesinado Ronald Ojeda - Foto: EFE
El Tren de Aragua

Estados Unidos busca extraditar a Chile a uno de los cabecillas del Tren de Aragua señalado de participar en el asesinato de Ronald Ojeda

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel | Fotos EFE
Régimen cubano

"No estamos en negociaciones, son conversaciones con un régimen desesperado": congresista Carlos Giménez sobre anuncio del régimen cubano

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel / FOTO: EFE
Régimen cubano

“Estoy seguro que el régimen cubano no pasará de este año”: José Daniel Ferrer, líder opositor

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Nicolás Maduro

Estados Unidos habría utilizado inteligencia artificial para llevar a cabo la captura de Nicolás Maduro

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Se canceló la reunión prevista entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Colombia

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro, capturado en Nueva York
Nicolás Maduro

Estados Unidos habría utilizado inteligencia artificial para llevar a cabo la captura de Nicolás Maduro

Niño Guerrero - Archivo
ICE

ICE publica cartel de ‘se busca’ de alias “Niño Guerrero”, criminal venezolano que es señalado como el jefe del Tren de Aragua

Harry Maguire | Foto: EFE
Futbolistas

Referente del Manchester United Harry Maguire fue condenado a 15 meses de prisión en suspenso por intento de soborno y agresión por un incidente ocurrido en Grecia en 2020

Abel Ferreira, DT de Palmeiras sobre Jhon Arias - Fotos: AFP
Jhon Arias

Entrenador de Palmeiras se fue en elogios sobre el rendimiento de Jhon Arias en el triunfo ante el antiguo club del colombiano: "aporta calidad"

Jugadores del Manchester City: Ruben Díaz, Rodri y Erling Haaland | Foto: EFE
Manchester City

Figura del Manchester City protagoniza fuerte escándalo en Inglaterra tras presuntamente haber violado la privacidad de sus vecinos: "ahora nos acosa su dron"

Uso de redes sociales - Foto por Canva
Redes sociales

México buscaría restringir las redes sociales para menores

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Se canceló la reunión prevista entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre