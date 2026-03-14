Siete años después, la bandera de Estados Unidos vuelve a izarse en Caracas: "Ha comenzado una nueva era"

En la mañana de este sábado fue izada la bandera de Estados Unidos en Caracas tras varios años desde que el personal diplomático norteamericano fue retirado por completo del país sudamericano.

La sede diplomática de Estados Unidos volvió a la actividad después de la intervención del Gobierno de Donald Trump en la que el dictador venezolano Nicolás Maduros resultó capturado y extraído.

Desde aquel 3 de enero, la Administración Trump ha emprendido una contundente campaña de presión sobre el régimen que ahora lidera Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

Ahora, 7 años después de que la bandera de Estados Unidos fuera retirada, volvió a ondearse en la capital venezolana.

"En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de haber sido retirada", señaló la sede diplomática en sus redes sociales.

Y agregó: "Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela".

Apenas el pasado 22 de febrero, en medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro arribó a Caracas un cargamento de equipos para la reapertura de la Embajada en ese país.

A través de un video publicado en redes sociales se observa la llegada a Caracas de equipos de gran capacidad para la puesta en marcha de la Embajada norteamericana que se mantuvo inactiva desde 2019.

Con la presencia de Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, arribó en las últimas horas un avión cargado con medicinas y algunos equipos para la apertura de la sede diplomática.