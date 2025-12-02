"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

En total, 21 ataques y 82 bajas de presuntos narcotraficantes son el último balance que entregó el gobierno de los Estados Unidos de los operativos contra el narcoterrorismo en el Caribe, en aguas cercanas a Venezuela.

El potente despliegue militar que incluye al Gerald Ford, el buque de guerra más grande, cumple tres meses y medio. Sin embargo, la misión apenas comienza, así lo advirtió este martes el secretario de guerra, Pete Hegseth.

A su vez, el régimen de Nicolás Maduro se siente amenazado ante la incesante presión estadounidense para que salga del poder.

Orlando Avendaño, periodista en el exilio y integrante del Consejo Asesor Internacional de la organización Disenso; y Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, analizaron en La Noche de NTN24 la incesante presión del gobierno estadounidense para que Nicolás Maduro suelte el poder en Venezuela.

“Este Estados Unidos sí está dispuesto a actuar independientemente de las consecuencias, y eso es lo que creo que va a ocurrir en el caso de Venezuela”, dijo Avendaño.

Por su parte, Ledezma aseguró que Maduro está buscando salvarse a sí mismo antes de entregar el poder en Venezuela.

“Ahí tienen que ver los militares y los policías a los que el régimen utiliza para perseguir, realizar detenciones arbitrarias, torturar incluso para matar a ciudadanos, que Maduro está tratando de poner a salvo su pellejo y el de su familia”, indicó.

“Nicolás Maduro es miembro de una mafia y él está allí atenazado por esas mafias por esas corporaciones criminales, él está allí sin salida en este tablero de la geopolítica sobre todo por el interés que tienen Cuba e Irán de tener allí un espacio muy próximo a Estados Unidos”, agregó.

A su vez, declaró que “el 90% de los venezolanos están decididos a apoyar un cambio profundo en Venezuela”. “El cambio de régimen ya fue dictaminado por los venezolanos el 28 de julio del año pasado, hay un liderazgo legítimo, un presidente y una vicepresidenta constitucional, el Edmundo González y María Corina, respectivamente”, subrayó.

Ledezma también señaló que Nicolás Maduro atraviesa por una fuerte preocupación ante la incesante presión desde Washington para que abandone el poder en Venezuela.

“Maduro, como él mismo lo confiesa, está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, él no duerme, no descansa, aparenta que tiene todo bajo control cuando sabe que se le está cayendo el techo encima”, argumentó.

“El péndulo las agujas del reloj indican que ya se le agotó el tiempo y que trae malas consecuencias desaprovechar segundas oportunidades como las que supuestamente se le plantearon en esta conversación telefónica con el presidente Donald Trump”, añadió.

Por último, el exalcalde de Caracas explicó que este “es un régimen agotado, Maduro no tiene respaldo popular, por donde voltee, lo están esperando los tribunales”.