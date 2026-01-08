Así reacciona el mundo a las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela: "Esto es posible gracias al liderazgo firme del presidente Trump"

Este miércoles, desde el régimen venezolano se informó las excarcelaciones de un número importante de presos políticos.

Ante esta noticia, desde la comunidad internacional ya han empezado las reacciones, no solo celebrando las excarcelaciones, sino reclamando la liberación de todos los presos políticos que hay en Venezuela.

Una de las primeras en pronunciarse fue la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien afirmó recibir la noticia con esperanza de que se liberen a los otros presos políticos.

“Aunque recibo con esperanza la liberación de algunos presos políticos venezolanos, no debe quedar duda: la libertad no se negocia por partes”, dijo.

Y reiteró que: “todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato. Venezuela será libre, completa y sin concesiones”.

El senador republicano Carlos Gimenez publicó una fotografía en la se le ve sosteniendo un cartel que dice “liberen a todos los presos políticos”.

Junto a la fotografía, Gimenez añadió la descripción: “Todo preso político retenido por el régimen venezolano debe ser liberado ahora. Estados Unidos está observando de cerca”.

El senador Rick Scott posteó en su cuenta en la red social de X un video en el que muestra una foto que se tomó junto a la activista y presa política venezolana, María Oropeza.

En el video afirma que Oropeza se encuentra en “prisión en Venezuela” y que los líderes en Venezuela tienen que sacarla de prisión.

“Lo único que hizo fue probar que Maduro perdió las elecciones. Eso fue lo que ella hizo”, agregó el senador, quien también apuntó contra la presidenta interina de Venezuela y le solicitó la liberación de la activista.

“Delcy Rodríguez, libera a María hoy”, finalizó el senador estadounidense que acompañó dicho video con el texto: “María Oropeza y todo preso político que tienen Delcy Rodríguez y los matones de Maduro deben ser liberados”.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart puntualizó que la liberación de los presos políticos en Venezuela “demuestra avances reales”.

“Esto es posible gracias al liderazgo firme del presidente Trump. La presión debe y va a continuar”, aseveró.

Lindsey Graham, senador republicano, señaló que si es cierto que los presos políticos están siendo liberados en Venezuela sería un “gran logro”.

Además, sería “la primera señal clara de que el enfoque Trump-Rubio está funcionando. ¡Bien hecho Donald Trump y Marco Rubio!”.

Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, las excarcelaciones anunciadas por el régimen venezolano son una buena noticia.

Pero que espera que “se lleven a cabo sin demora y se extiendan a todas las personas detenidas injustamente”.

“Venezuela necesita que todo su pueblo contribuya de forma constructiva, en consonancia con los principios democráticos y los derechos fundamentales, a forjar su futuro lo antes posible”, comentó.

Desde España las reacciones tampoco se hicieron esperar, como es el caso de la diputada por el Partido Popular de la Cámara de Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, celebró la noticia.

La diputada española comentó: “magnífica noticia. Pero la Justicia no admite discriminaciones. Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos”.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo: “Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela”.

Y añadió que es un acto “de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos”.

En Latinoamérica, también se han pronunciado algunos líderes de la región como es el caso de la senadora argentina Patricia Bullrich.

Bullrich aseveró que desde el gobierno argentino siguen dicha noticia de cerca, pero que esperan que “Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados”.

“Los queremos de vuelta en casa, con sus familias. Esto pasa gracias a la decisión y acción de Estados Unidos y a Nicolás Maduro preso”, agregó.

Y reiteró que “la libertad es volver. Y vamos a seguir hasta que vuelvan. La Argentina los espera”.

Esto se da luego de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de Delcy Rodríguez, anunció este jueves en cadena nacional que se están llevando a cabo liberaciones de presos del régimen.

"Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento", dijo.

Este anuncio ocurre en medio de la presión de Estados Unidos sobre la dictadura, que ahora quedó en manos de Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro.