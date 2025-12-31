NTN24
Miércoles, 31 de diciembre de 2025
Año nuevo

Así recibieron el 2026 los primeros países en el mundo

diciembre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Año Nuevo en Oceanía - AFP
En Nueva Zelanda y Australia las celebraciones de Año Nuevo comenzaron con espectáculos pirotécnicos.

El mundo comenzó a recibir el 2026 y ello las increíbles celebraciones en distintos territorios, las cuales han quedado registradas en video.

En Nueva Zelanda, la Sky Tower fue una de las protagonistas, pues desde lo más alto se lanzaron fuegos artificiales en un diseño de 360 grados que marcó la entrada del nuevo año.

El espectáculo pirotécnico en Auckland duró cinco minutos e incluyó 500 kilos de pólvora con 500 lanzamientos, acompañados de un show de luces multicolores.

En el lugar, miles de personas se congregaron para presenciar el evento, sin que la lluvia que caía sobre la ciudad representara un obstáculo para las celebraciones.

Dos horas más tarde, Australia se sumó y le dio la bienvenida al 2026 con una celebración centrada en el puerto y la bahía de Sydney, teniendo como telón de fondo el icónico edificio de la Ópera.

Allí, miles de habitantes y turistas acudieron antes de la medianoche para presenciar el show de fuegos artificiales y efectos luminosos, realizando la tradicional cuenta regresiva.

La celebración en el sitio incluyó un minuto de silencio una hora antes de la medianoche para rendir homenaje a las 15 personas asesinadas en el ataque antisemita ocurrido hace dos semanas en la playa Bondi. Además, el puente de Sydney fue iluminado de blanco para recordar a todas las víctimas del trágico suceso.

Tras llegar a Oceanía, el 2026 llegó a Japón y las Coreas, iniciando así el recorrido por los husos horarios de Asia Oriental.

Se espera que el recorrido del Año Nuevo continúe por el Medio Oriente, Europa y América.

