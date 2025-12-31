"El 2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación": Edmundo González y María Corina Machado envían esperanzador mensaje de Año Nuevo a Venezuela

Con motivo de Año Nuevo, la líder de la democracia de Venezuela y Nobel de Paz, María Corina Machado, así como el presidente electo, Edmundo González, enviaron un mensaje al pueblo venezolano en el que recordaron la lucha en pro de la democracia durante el año que está por terminarse.

“Como todos los años, esperamos con ansias la llegada de un nuevo año, lo hacemos con fe, con esperanza, con confianza de que este nuevo tiempo nos traerá a todos un futuro mejor”, comenzó diciendo Machado.

A su turno, González destacó que el 2025 fue un año decisivo que no fue fácil, pero que marcó un antes y un después en la historia contemporánea de Venezuela.

“Todos sabemos que esta lucha para reunir a nuestras familias y a toda Venezuela ha sido larga y difícil, pero también nos ha hecho más fuertes y resilientes y cada vez más comprometidos con los objetivos de nuestra lucha. Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático para recuperar el país”, manifestó.

En esa línea, Machado aseveró que la lucha por la democracia de Venezuela es una dura tarea en la que “todos los días aparecen nuevos retos y dificultades”.

“Eso hace que todos los días tengamos que hacer entrega de lo mejor de nosotros mismos. Lo hemos hecho por amor, por amor a nuestros hijos, por amor a Venezuela, por amor a la libertad”, dijo.

Agregó que gracias al esfuerzo de cada uno de los venezolanos y con apoyo de los aliados internacionales, en el 2025 se han logrado dar importantes pasos en pro del cambio en el país. “Hemos tenido logros enormes que nos permiten estar tan cerca de lo que siempre hemos soñado”, añadió.

Finalmente, el presidente electo Edmundo González Urrutia concluyó su mensaje argumentando que “el 2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación”.