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"Quien ataca al Estado de Israel en lugar de atacar a los regímenes terroristas... no será nuestro socio en lo que respecta al futuro de la región": Netanyahu a España

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Pedro Sánchez y Benjamín Netanyahu - EFE
Pedro Sánchez y Benjamín Netanyahu - EFE
El primer ministro israelí impedió que la nación europea participara en el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC).

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó al Gobierno de España de librar una campaña diplomática contra su país después de impedir que la nación europea participara en el trabajo de un centro liderado por Estados Unidos para ayudar a Estabilizar a la Franja de Gaza tras el conflicto con el grupo terrorista Hamás.

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Además, acusó al Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, de difamar a “los héroes, los soldados de las FDI, los soldados del Ejército”.

“El Estado de Israel no se quedará callado ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las FDI, los soldados del ejército más moral del mundo”, dijo en un mensaje en X.

Bajo ese argumento, Netanyahu dijo que “ha ordenado expulsar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya elegido una y otra vez posicionarse en contra de Israel”.

“Quien ataca al Estado de Israel en lugar de atacar a los regímenes terroristas, quien hace eso, no será nuestro socio en lo que respecta al futuro de la región”, agregó.

Y concluyó: “No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país nos declare una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato por ello”.

El Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC) es una iniciativa liderada por Washington que se estableció tras el alto al fuego en Gaza el 10 de octubre. Su objetivo es supervisar dicha tregua y facilitar el flujo de ayuda humanitaria hacia el enclave palestino.

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Personal militar y diplomáticos de varios países, entre ellos Francia, Gran Bretaña y los Emiratos Árabes Unidos, hacen parte del mismo y participan en reuniones sobre cuestiones de seguridad y humanitarias para la zona.

Aunque habían participado representantes de España, este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunció que el Gobierno había prohibido la entrada de España al centro del país.

Cabe mencionar que Pedro Sánchez ha sido un fuerte crítico más de la guerra de Israel en Gaza, que se desencadenó por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

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