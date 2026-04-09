Emiratos Árabes Unidos exige al régimen de Irán pagar por los daños causados tras bombardeos en el Golfo Pérsico

Los Emiratos Árabes Unidos declararon que Irán debería pagar por los daños causados por sus ataques en el Golfo, y añadieron que buscaban aclaraciones sobre cómo la tregua garantizará que Teherán cese las hostilidades y reabra el estrecho de Ormuz.

Recientemente, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua de dos semanas tras más de un mes de hostilidades por parte del régimen de Irán, sin embargo, varios estados del Golfo, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, han afirmado que Teherán los ha atacado.

Durante más de un mes de conflictos, Irán lanzó ataques en el Golfo Pérsico en respuesta a la operación militar de Estados Unidos e Israel, como resultado la nación de los Emiratos Árabes Unidos ha quedado afectada más que ningún otro país.

En ese contexto, los Emiratos Árabes Unidos "buscan una mayor aclaración sobre las disposiciones del acuerdo para garantizar el pleno compromiso de Irán con el cese inmediato de todas las hostilidades en la región y la reapertura completa e incondicional del estrecho de Ormuz", declaró su Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Los ataques iraníes "exigen una postura firme, que incluya garantizar que Irán rinda cuentas y sea plenamente responsable de los daños y las reparaciones", añadió.

La ofensiva iraní sacudió la vida en una región considerada durante mucho tiempo un refugio seguro en un Oriente Medio convulso, atacando no solo activos de Estados Unidos, sino también infraestructura civil, incluidos aeropuertos, infraestructura energética, así como monumentos, puertos, hoteles y zonas residenciales.

Como resultado, los Emiratos Árabes Unidos pidieron que se abordara la "amplia gama de amenazas de Irán, incluidas sus capacidades nucleares, misiles balísticos, drones" y grupos afines, al tiempo que se "ponía fin a las amenazas a la libertad de navegación, así como a la guerra económica y la piratería en el estrecho de Ormuz".

No obstante, los ataques de Irán han deteriorado las relaciones entre los estados del Golfo y la república islámica tras años de distensión entre los antiguos adversarios.

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Esto también presionó a los Emiratos Árabes Unidos para que adoptaran una postura más intransigente hacia Irán, retirando a su embajador en la república islámica y cerrando su embajada en ese país.

Según aerolíneas con sede en Dubái, a los iraníes se les ha prohibido la entrada a los Emiratos Árabes Unidos, salvo contadas excepciones, mientras que las agencias de viajes han informado de un elevado número de denegaciones de visado para iraníes desde que comenzó del conflicto en Oriente Medio.