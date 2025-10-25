Así se convirtió Países Bajos en el primer país sin perros callejeros

Países Bajos se convirtió en el primer país del mundo sin perros callejeros, el logro responde a un enfoque integral que incluye legislación obligatoria de esterilización, penalización del abandono animal, promoción de la adopción responsable y campañas de concientización masivas.

El abandono de animales es considerado un delito penal en el país, lo que ha reforzado el compromiso de la ciudadanía. Las ONG y los refugios, que en el pasado estaban desbordados, hoy reportan cifras mínimas de animales en espera de un hogar.

De acuerdo con expertos la superpoblación de la fauna urbana de compañía es un grave problema con consecuencias relevantes para la salud pública y debe ser atendido como un tema prioritario.

Países bajos demuestra que, con voluntad política, participación ciudadana y educación, es posible transformar realidades que en muchos países aún parecen imposibles de superar, un ejemplo que podría cambiar el rumbo del bienestar animal a nivel global.