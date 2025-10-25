NTN24
Sábado, 25 de octubre de 2025
Perros

Así se convirtió Países Bajos en el primer país sin perros callejeros

octubre 25, 2025
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Con políticas públicas efectivas, leyes estrictas y una ciudadanía comprometida, Países Bajos ha erradicado la problemática de los perros callejeros. Un modelo que está inspirando al mundo.

Países Bajos se convirtió en el primer país del mundo sin perros callejeros, el logro responde a un enfoque integral que incluye legislación obligatoria de esterilización, penalización del abandono animal, promoción de la adopción responsable y campañas de concientización masivas.

El abandono de animales es considerado un delito penal en el país, lo que ha reforzado el compromiso de la ciudadanía. Las ONG y los refugios, que en el pasado estaban desbordados, hoy reportan cifras mínimas de animales en espera de un hogar.

o

De acuerdo con expertos la superpoblación de la fauna urbana de compañía es un grave problema con consecuencias relevantes para la salud pública y debe ser atendido como un tema prioritario.

Países bajos demuestra que, con voluntad política, participación ciudadana y educación, es posible transformar realidades que en muchos países aún parecen imposibles de superar, un ejemplo que podría cambiar el rumbo del bienestar animal a nivel global.

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Colombianos liberados por el régimen de Maduro / FOTO: EFE
Colombianos

Primeras imágenes y declaraciones de los colombianos liberados por el régimen de Maduro: “gracias a todos”

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

