NASA vs SpaceX: ¿cuál es la nave más grande jamás construida para ir al espacio?

SpaceX reveló recientemente imágenes inéditas del interior del módulo lunar HLS Starship, parte del sistema con el que Estados Unidos busca regresar a la Luna antes que China. La difusión del prototipo ha llevado a muchos amantes del espacio a preguntarse si se trata de la aeronave más grande jamás construida y si hay algún diseño de la Nasa que la supere.

Un reportaje del medio Gizmodo describe la cápsula como “la habitación más solitaria del sistema solar”, diseñada para albergar a dos astronautas durante las misiones lunares del programa Artemis.

El Starship desarrollado por SpaceX alcanza 123 metros de altura cuando se combina con su propulsor Super Heavy, lo que lo convierte en el cohete más alto y potente jamás construido.

De acuerdo con la página oficial de Space, puede transportar hasta 150 toneladas de carga útil a la órbita terrestre baja y más de 100 toneladas a la Luna o a Marte. Elon Musk ha descrito el proyecto como el “vehículo definitivo para convertirnos en una civilización multiplanetaria”.

Por su parte, la NASA utiliza el Starship HLS (Human Landing System) como módulo de alunizaje en su programa Artemis dentro de un contrato valuado en 2.900 millones de dólares.

Sin embargo, en su más reciente desarrollo, la agencia espacial esta trabajando en la nave Europa Clipper, que será enviada a estudiar la luna helada de Júpiter en 2026. El proyecto se describe como “la nave planetaria más grande jamás construida”, cuenta con 30,5 metros de largo y 17,6 metros de ancho cuando despliega sus paneles solares.

Pero aunque Europa Clipper representa la mayor estructura científica que la NASA ha fabricado para una misión planetaria, Starship de SpaceX domina por dimensiones totales y capacidad de carga.

En contrastaste al mítico Saturn V del programa Apolo, que llevó a los primeros humanos a la Luna, medía 110 metros, es decir, aproximadamente 13 metros menos que el cohete de Elon Musk.

Actualmente, SpaceX lidera en escala de construcción con su Starship, pero la NASA sigue manteniendo récords en complejidad científica con Europa Clipper y en permanencia orbital con la ISS.