Así será el histórico encuentro de María Corina Machado con la diáspora venezolana en Madrid, España

Este sábado 18 de abril la agenda de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en España continuará con una rueda de prensa prevista para las 11:00 horas.

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El histórico encuentro de Machado con la diáspora venezolana en Madrid está programado para las 18:00 horas.

La posición de esta esperada concentración será la emblemática Puerta del Sol, en el corazón de Madrid.

El acceso principal al acto será por la calle Alcalá, y se prevé una amplia asistencia de la comunidad venezolana, una de las más numerosas en esta nación europea.

Según diferentes voces venezolanas en el exilio, este evento se perfila como una manifestación multitudinaria.

Se estima una asistencia que podría superar las 200,000 personas, convirtiendo a la Puerta del Sol en un símbolo de "libertad" para la diáspora venezolana en España.

El viernes 17 de abril Machado recibió la Llave de Oro de la Ciudad de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida en el Ayuntamiento.

Tras su paso por Washington, donde se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio, su gira europea busca fortalecer alianzas estratégicas.

Machado tiene como prioridad volver cuanto antes a Venezuela para liderar la tan anhelada transición política.