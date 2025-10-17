NTN24
Viernes, 17 de octubre de 2025
Viernes, 17 de octubre de 2025
Donald Trump

Así sería el túnel submarino que conectaría a Rusia con EE. UU. y que Trump considera como "interesante"

octubre 17, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump - EFE
Donald Trump - EFE
El mandatario republicano aseguró que acababa de escuchar sobre el posible proyecto planteado por un alto funcionario ruso al magnate Elon Musk.

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su interés en un túnel submarino que conectaría al estado de Alaska con Rusia, un proyecto que fue planteado por un alto funcionario ruso al magnate Elon Musk.

Trump fue consultado sobre la idea por los reporteros en la Casa Blanca en donde estaba reunido con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski. "Un túnel de Rusia a Alaska. Eso es (...) interesante", comentó.

o

El mandatario republicano aseguró que acababa de escuchar sobre el posible proyecto y le preguntó a Zelenski: "¿Qué piensa de eso, señor presidente? ¿Qué le parece esa idea?".

Ante eso, el mandatario de Ucrania, quien enfrenta una invasión rusa a gran escala desde hace más de tres años, manifestó no estar conforme con la idea. "No estoy contento con eso", dijo Zelenski, provocando una risa de Trump.

El jueves, el enviado de economía internacional del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, mencionó la idea mediante la plataforma X, propiedad de Musk. El proyecto fue planteado como un "puente de paz" entre Rusia y Alaska.

o

Dmitriev, quien publicó un gráfico que mostraba una ruta propuesta para un túnel bajo el mar de Bering, afirmó que la idea se remonta a la era de la Guerra Fría. "Con la tecnología moderna de @boringcompany esto puede convertirse en un túnel Putin-Trump", publicó Dmitriev.

Se trataría de una conexión de 112 kilómetros entre Rusia y las Américas por menos de 8.000 millones de dólares, según el funcionario.

The Boring Company es una de las tantas empresas de Musk, quien funge como la persona más rica del mundo, la cual busca revolucionar el transporte urbano a través de la construcción de túneles.

Temas relacionados:

Donald Trump

Puente

Alaska

Rusia

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Activista venezolana Sairam Rivas recibió el premio Hillary Rodham Clinton 2025 por su lucha por los derechos de los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país - Foto AFP
Gaza

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Asamblea General de la ONU

Netanyahu ante la ONU: aseguró que espera acabar “pronto” con Hamás, rechazó acusaciones de genocidio y puso parlantes en Gaza para enviar mensaje a los rehenes

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país - Foto AFP
Gaza

Presos palestinos serán liberados cuando Israel confirme que todos los rehenes hayan retornado al país

Yulimar Rojas

Yulimar Rojas se queda con el bronce del Mundial de Atletismo en su regreso tras dos años de una grave lesión

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

El regreso de la magia: con gol y asistencia James Rodríguez volvió a la titularidad del Club León

Rehenes liberados por Hamás - Foto AFP
Israel

Los primeros siete rehenes liberados por el grupo terrorista Hamás llegan a Israel

Narcotráfico en Venezuela

Padrino López dice que destruyó campamentos de drogas de guerrillas colombianas en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda