Así sería el túnel submarino que conectaría a Rusia con EE. UU. y que Trump considera como "interesante"

Este viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su interés en un túnel submarino que conectaría al estado de Alaska con Rusia, un proyecto que fue planteado por un alto funcionario ruso al magnate Elon Musk.

Trump fue consultado sobre la idea por los reporteros en la Casa Blanca en donde estaba reunido con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski. "Un túnel de Rusia a Alaska. Eso es (...) interesante", comentó.

El mandatario republicano aseguró que acababa de escuchar sobre el posible proyecto y le preguntó a Zelenski: "¿Qué piensa de eso, señor presidente? ¿Qué le parece esa idea?".

Ante eso, el mandatario de Ucrania, quien enfrenta una invasión rusa a gran escala desde hace más de tres años, manifestó no estar conforme con la idea. "No estoy contento con eso", dijo Zelenski, provocando una risa de Trump.

El jueves, el enviado de economía internacional del presidente ruso Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, mencionó la idea mediante la plataforma X, propiedad de Musk. El proyecto fue planteado como un "puente de paz" entre Rusia y Alaska.

Dmitriev, quien publicó un gráfico que mostraba una ruta propuesta para un túnel bajo el mar de Bering, afirmó que la idea se remonta a la era de la Guerra Fría. "Con la tecnología moderna de @boringcompany esto puede convertirse en un túnel Putin-Trump", publicó Dmitriev.

Se trataría de una conexión de 112 kilómetros entre Rusia y las Américas por menos de 8.000 millones de dólares, según el funcionario.

The Boring Company es una de las tantas empresas de Musk, quien funge como la persona más rica del mundo, la cual busca revolucionar el transporte urbano a través de la construcción de túneles.