Miércoles, 11 de febrero de 2026
James Rodríguez

James Rodríguez dice que no se fue del Bayern Múnich por el frío y pone fin a años de rumores: "Siempre malinterpretan lo que digo"

febrero 11, 2026
Por: Diana Pérez
James Rodríguez en el Bayern Múnich | Foto: EFE
Sobre los detractores que tiene, el '10' de la 'Tricolor' puntualizó que lejos de incomodarlo son "el combustible" para hacer las cosas y rendir en la cancha.

El mediocampista colombiano James Rodríguez ha dado unas declaraciones en las que no se guardó nada y aclaró uno de los temas más polémicos que han acompañado su carrera en los últimos años: su salida del Bayern Múnich.

Cuando el capitán de la selección Colombia dejó el conjunto alemán, se hicieron virales unas declaraciones suyas en las que afirmaba que se fue porque "hacía mucho frío", un tema que no le pareció a muchos aficionados.

Dichas palabras lo han perseguido desde entonces y por ello, James se encargó recientemente de aclarar la verdadera razón por la que no continuó en el conjunto 'bávaro'.

En entrevista con el medio The Athletic, el mediocampista cafetero contó que su salida del Bayern no se debió al frío, como se dijo en un momento, sino a que tenía un acuerdo casi concretado con el Atlético de Madrid.

"Creen que me fui por el frío. Pero me fui por otra razón: porque básicamente tenía un acuerdo cerrado con el Atlético de Madrid", explicó.

o

Rodríguez comentó que quería quedarse en Madrid por su hija Salomé, pero que eso ya es "algo del pasado".

Y afirmó que "es cierto que lo que dije sobre Múnich fue solo eso, una broma, pero en Colombia lo malinterpretaron. Siempre malinterpretan lo que digo".

El nuevo jugador del Minnesota United señaló que no llegó al Atlético de Madrid por el partido que tuvo con el Real en el cayó 7-3.

"El ‘jefe’ (Florentino Pérez) dijo que no me iba. Hablé una vez con Diego Simeone, y me dijo que era un jugador super importante, que podía jugar con él, que había visto que trabajaba bien", reveló.

"Me impulsan a hacer lo que quiero y a lograr lo que me propongo. Son quienes me dan la chispa para salir a la cancha y hacer las cosas (...) Lo que no se dan cuenta es que me están haciendo un favor", acotó.

Rodríguez también fue claro y asumió que durante su carrera ha tomado malas decisiones: "he ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me dictaba".

"De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no volver a tomar el mismo camino", reconoció.

Las palabras de James sobre su paso por el conjunto alemán no son nuevas, en 2022 durante una entrevista ya había aclarado este tema diciendo en ese entonces que: "tenía en esos momentos para ir a un equipo que todo el mundo ya sabe cual es ( el Atlético de Madrid) y no se dio. Iba estar en mi casa cerca de mi hijo y un poco más cerca mi hija y por eso prácticamente salí".

