¿Expuesto a mucha presión?: El cambio físico de Álvaro Arbeloa a un mes de ejercer como DT del Real Madrid

La apariencia física del director técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, es motivo de debate en redes sociales.

Tras cumplir su primer mes como DT del Madrid, Arbeloa ha generado un gran impacto en medios y redes sociales debido a su evidente pérdida de peso.

Diversos análisis de programas deportivos como el Diario AS y Marca destacan que el técnico luce mucho más delgado en comparación con su etapa previa en el Castilla.

En ese contexto, periodistas del medio de comunicación El Chiringuito han calificado el cambio como "impactante", sugiriendo que la alta exigencia y la presión del banquillo del primer equipo han "consumido" físicamente al entrenador en apenas unas semanas.

Arbeloa asumió el mando el 12 de enero de 2026 tras la destitución de Xabi Alonso. Su cambio físico se hizo evidente durante sus apariciones en ruedas de prensa a principios de febrero, coincidiendo con su primer mes al frente a la 'casa blanca'.

Aunque el Real Madrid sigue compitiendo en la parte alta, su rendimiento en los últimos meses de la temporada 2025-2026 ha mostrado señales de debilidad, especialmente en Europa.

De momento, el conjunto ‘merengue’ se mantiene en la segunda posición de LaLiga con 57 puntos en 23 jornadas, siguiendo de cerca al FC Barcelona.

A pesar de algunas críticas por su juego, ha logrado victorias recientes como ante el Rayo Vallecano y el Valencia.

Por su parte, en Champions League, el equipo sufrió un revés importante al no clasificar directamente a octavos de final.

Terminó en la 11ª posición de la fase de liga, por lo que deberá jugar los play-offs contra el Benfica el 17 y 25 de febrero.

En la Copa del Rey, a su vez, la oncena de la capital española quedó eliminado en octavos de final tras perder 3-2 ante el Albacete en enero del año en curso.