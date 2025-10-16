Trump anunció que se reunirá con Putin en Budapest tras conversación sobre Ucrania en la que hubo "grandes progresos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, en Budapest, encuentro que acordaron luego de una conversación telefónica durante la cual "se han hecho grandes progresos".

El mandatario estadounidense dio a conocer esta noticia a pocas horas del encuentro que tendrá este viernes 17 de octubre con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que llega a Washington con la esperanza de que le proporcione misiles Tomahawk a pesar de las amenazas de Moscú.

Por medio de Truth Social, Donald Trump entregó detalles de cómo se desarrollará este nuevo acercamiento, con el cual se busca proponer estrategias y alternativas con las cuales se busca poner fin a la guerra de más de tres años y medio entre Ucrania y Rusia.

"Hemos decidido que la próxima semana se celebrará una reunión de nuestros asesores de alto nivel. Las primeras reuniones estarán dirigidas por el secretario de Estado, Marco Rubio, por parte de Estados Unidos", manifestó el magnate norteamericano por medio de su red social.

VEA TAMBIÉN Diosdado Cabello ironizó y descalificó el atentado a dirigentes venezolanos Yendri Velásquez y Luis Peche en Bogotá o

"Luego, el presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar ya acordado, Budapest, en Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra 'sin gloria' entre Rusia y Ucrania", añadió Trump.

La última reunión entre el mandatario de EE.UU. y el líder del Kremlin se dio aproximadamente hace dos meses, en una base militar en Alaska. En una cumbre en la que no se logró llegar a un acuerdo concreto en lo que respecta a la resolución del conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa.

¿De qué hablarán Zelenski y Trump este viernes?

Los misiles estadounidenses Tomahawk permitirían a Ucrania atacar en lo profundo del territorio ruso, y Moscú ya ha advertido que el envío de esas armas a Kiev constituiría una "escalada".

Tras la intensificación de los ataques de Rusia contra infraestructuras energéticas en Ucrania, el Tomahawk será el "tema principal" del encuentro con Donald Trump; así lo dio a conocer durante las últimas horas a AFP un alto funcionario ucraniano.

Otro asunto que tratarían sería sobre los sistemas de defensa antiaérea Patriot, ante el temor de los ucranianos de afrontar el invierno sin luz ni calefacción.

Por ahora, el presidente estadounidense ha dejado en suspenso sus intenciones.

VEA TAMBIÉN "El debilitamiento de Maduro lo está llevando a su final": expresidente del Gobierno de España Felipe González sobre despliegue de Estados Unidos o

"Ucrania quiere pasar al ataque, voy a tomar una decisión al respecto", declaró el miércoles ante la solicitud que haría Zelenski para combatir la guerra entre la nación ucraniana y Rusia.

Tras conocerse la intención que tendría el presidente ucraniano en su visita a territorio estadounidense, el líder ruso Vladimir Putin advirtió que la entrega de esos misiles afectaría las relaciones entre Washington y Moscú.