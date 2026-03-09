NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Daniela Ospina

Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debuta como escritora con el lanzamiento de su primer libro

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez - Foto @JamesRodríguez
La menor de 12 años anunció su nuevo proyecto con el que busca inspirar a otros niños sobre el desafío de soltar la búsqueda de la perfección.

Salomé Rodríguez Ospina, hija del futbolista James Rodríguez y la modelo Daniela Ospina, presentó su primer libro: ‘Las aventuras de Sami en Costarena’.

A través de un video en redes sociales, la menor de 12 años anunció su nuevo proyecto con el que busca inspirar a otros niños sobre el desafío de soltar la búsqueda de la perfección.

“Como ustedes saben, mis dos pasiones son el voleibol y el baile, pero muchos no saben que a mí me encanta escribir y estoy muy emocionada de mostrarles mi nuevo libro”, indicó la menor.

En la publicación, Salomé dijo que el lanzamiento de su libro se trataba de un nuevo logro en su vida. “Este libro tiene un poquito de mi imaginación y cómo me he sentido”, afirmó.

“Amo el volley, amo bailar y ahora también soy escritora. Todavía no puedo creer que mi historia hoy sea un libro. Un libro de verdad. Gracias a Penguin Colombia por creer en los sueños de los niños, porque a veces empiezan así: jugando, imaginando y escribiendo en un cuaderno”, agregó.

o

Cabe señalar que además del lanzamiento de su nuevo libro, Salomé también debuta en la pantalla grande al darle voz a Mussi, un icónico personaje de la película animada Koati.

En varios videos, compartidos en redes sociales, se observa a la pequeña Salo en un estudio de grabación para hacer la voz de la iguanita tierna y traviesa que hace parte de la nueva producción de Netflix.

“Salo Rodríguez en acción, grabando la voz de Mussi en Koati. Con su dulzura y sensibilidad, Salomé da vida a esta iguanita tierna y traviesa”, indica la cuenta oficial.

Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

