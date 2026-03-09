Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina debuta como escritora con el lanzamiento de su primer libro

Salomé Rodríguez Ospina, hija del futbolista James Rodríguez y la modelo Daniela Ospina, presentó su primer libro: ‘Las aventuras de Sami en Costarena’.

A través de un video en redes sociales, la menor de 12 años anunció su nuevo proyecto con el que busca inspirar a otros niños sobre el desafío de soltar la búsqueda de la perfección.

“Como ustedes saben, mis dos pasiones son el voleibol y el baile, pero muchos no saben que a mí me encanta escribir y estoy muy emocionada de mostrarles mi nuevo libro”, indicó la menor.

En la publicación, Salomé dijo que el lanzamiento de su libro se trataba de un nuevo logro en su vida. “Este libro tiene un poquito de mi imaginación y cómo me he sentido”, afirmó.

“Amo el volley, amo bailar y ahora también soy escritora. Todavía no puedo creer que mi historia hoy sea un libro. Un libro de verdad. Gracias a Penguin Colombia por creer en los sueños de los niños, porque a veces empiezan así: jugando, imaginando y escribiendo en un cuaderno”, agregó.

Cabe señalar que además del lanzamiento de su nuevo libro, Salomé también debuta en la pantalla grande al darle voz a Mussi, un icónico personaje de la película animada Koati.

En varios videos, compartidos en redes sociales, se observa a la pequeña Salo en un estudio de grabación para hacer la voz de la iguanita tierna y traviesa que hace parte de la nueva producción de Netflix.

“Salo Rodríguez en acción, grabando la voz de Mussi en Koati. Con su dulzura y sensibilidad, Salomé da vida a esta iguanita tierna y traviesa”, indica la cuenta oficial.