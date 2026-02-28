Criticada por su posición frente al régimen iraní, la ONU pide "cesar los ataques" y convoca reunión urgente

El secretario general de la ONU, António Guterres, se pronunció este sábado sobre "la escalada" de violencia militar en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de los combates.

Guterres afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán y la respuesta militar de la dictadura república islámica "socavan la paz y la seguridad internacionales".

"Pido el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada", dijo en un comunicado.

VEA TAMBIÉN Así es la enorme presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente en el marco de la "Operación Furia Épica" contra el régimen de Irán o

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas anunció que convocó reunión urgente del Consejo de Seguridad.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, instó este sábado a la "comunidad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (...) exija cuentas a los criminales".

En una llamada con su par ruso, el canciller iraní "expresó la importancia de que la comunidad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tome medidas decisivas para frenar las acciones agresivas y exija cuentas a los criminales", indicó la cancillería iraní.

Pese su pedido de "ayuda" a la comunidad internacional, el régimen de Irán prometió que su país "responderá con firmeza" a los ataques contra infraestructura militar.

Cabe recordar que la ONU ha sido ampliamente criticada por su inacción y por lo que muchos consideran una postura complaciente frente al régimen iraní y sus históricas violaciones a los derechos humanos.

En 2024, tras la muerte del expresidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas guardó un polémico minuto de silencio en su memoria

Cabe recordar que el expresidente iraní era un hombre que la comunidad internacional conocía como “el carnicero de 1988” por su participación directa en la ejecución masiva de miles de presos políticos en 1988, y que también fue responsable de la represión brutal durante las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue arrestada por la denominada policía de la moral por llevar mal el velo obligatoria.

Este gesto de la ONU fue percibido como una insultante legitimación de un líder que había ordenado y supervisado la matanza de cientos de manifestantes pacíficos.

Pero la controversia no terminó ahí. En febrero de 2026, apenas semanas antes de la escalada militar actual, el secretario general de la ONU envió un mensaje formal de felicitación al régimen de los ayatolás con motivo del 47 aniversario de la revolución islámica.

El ataque contra objetivos de la tiranía iraní:

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que inició ataques "de gran envergadura" contra Irán.

El mandatario norteamericano afirmó en un video que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA.