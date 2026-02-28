NTN24
Sábado, 28 de febrero de 2026
Sábado, 28 de febrero de 2026
Irán

Criticada por su posición frente al régimen iraní, la ONU pide "cesar los ataques" y convoca reunión urgente

febrero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
António Guterres (EFE)
António Guterres (EFE)
Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que inició ataques "de gran envergadura" contra Irán.

El secretario general de la ONU, António Guterres, se pronunció este sábado sobre "la escalada" de violencia militar en Oriente Medio y pidió el cese inmediato de los combates.

Guterres afirmó que los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán y la respuesta militar de la dictadura república islámica "socavan la paz y la seguridad internacionales".

"Pido el cese inmediato de las hostilidades y la desescalada", dijo en un comunicado.

o

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas anunció que convocó reunión urgente del Consejo de Seguridad.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, instó este sábado a la "comunidad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (...) exija cuentas a los criminales".

En una llamada con su par ruso, el canciller iraní "expresó la importancia de que la comunidad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tome medidas decisivas para frenar las acciones agresivas y exija cuentas a los criminales", indicó la cancillería iraní.

Pese su pedido de "ayuda" a la comunidad internacional, el régimen de Irán prometió que su país "responderá con firmeza" a los ataques contra infraestructura militar.

Cabe recordar que la ONU ha sido ampliamente criticada por su inacción y por lo que muchos consideran una postura complaciente frente al régimen iraní y sus históricas violaciones a los derechos humanos.

En 2024, tras la muerte del expresidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas guardó un polémico minuto de silencio en su memoria

Cabe recordar que el expresidente iraní era un hombre que la comunidad internacional conocía como “el carnicero de 1988” por su participación directa en la ejecución masiva de miles de presos políticos en 1988, y que también fue responsable de la represión brutal durante las protestas de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue arrestada por la denominada policía de la moral por llevar mal el velo obligatoria.

Este gesto de la ONU fue percibido como una insultante legitimación de un líder que había ordenado y supervisado la matanza de cientos de manifestantes pacíficos.

o

Pero la controversia no terminó ahí. En febrero de 2026, apenas semanas antes de la escalada militar actual, el secretario general de la ONU envió un mensaje formal de felicitación al régimen de los ayatolás con motivo del 47 aniversario de la revolución islámica.

El ataque contra objetivos de la tiranía iraní:

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que inició ataques "de gran envergadura" contra Irán.

El mandatario norteamericano afirmó en un video que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por el régimen.

"Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina", dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA.

Temas relacionados:

Irán

Israel - Irán

Tensión entre Irán y Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump transporta imponente poderío militar a Medio Oriente: ¿es inevitable un conflicto con Irán?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

Más de Actualidad

Ver más
Tormenta EE.UU. | Foto AFP
Tormenta invernal

¿Ya pasó lo peor de la tormenta invernal que está golpeando al sureste de Estados Unidos?

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España - Foto: EFE
España

"Pero con las actas calladitos": venezolanos indignados en redes sociales con el Gobierno de España que pedirá a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras promulgación de la ley de amnistía

Concordia, Sinaloa, México - AFP
Crimen

Mineros que habían sido secuestrados en México fueron hallados muertos, reportó la minera canadiense Vizsla Silver

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ryan Castro y J Balvin estrenarán nueva canción / FOTO: Captura de video
J Balvin

Hijo de J Balvin se roba las miradas en la muestra de la nueva canción del colombiano junto a Ryan Castro

Tormenta EE.UU. | Foto AFP
Tormenta invernal

¿Ya pasó lo peor de la tormenta invernal que está golpeando al sureste de Estados Unidos?

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España - Foto: EFE
España

"Pero con las actas calladitos": venezolanos indignados en redes sociales con el Gobierno de España que pedirá a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez tras promulgación de la ley de amnistía

James Rodríguez, capitán de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez vuelve a entrar en el radar de un equipo de la MLS de los Estados Unidos

Concordia, Sinaloa, México - AFP
Crimen

Mineros que habían sido secuestrados en México fueron hallados muertos, reportó la minera canadiense Vizsla Silver

Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro

Problemas para Maduro en la cárcel: su abogado dice que si EE. UU. no levanta sanciones OFAC, el dictador no podrá pagar los servicios de representación legal

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio mantiene "conversaciones secretas" con el nieto de Raúl Castro, según Axios

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre